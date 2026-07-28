MaPrimeRénov’ : pourquoi les Français ne demandent plus cette aide à la rénovation

En six mois, les demandes de rénovation énergétique via MaPrimeRénov’ se sont effondrées. Les chiffres de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) révèlent une chute vertigineuse : de 7 500 à 10 000 dossiers mensuels en 2025, le dispositif n’enregistre plus que 2 500 demandes par mois au premier semestre 2026. Une division par quatre qui interroge sur les véritables raisons de ce désengagement massif des ménages français face à un dispositif pourtant central dans la transition énergétique.

Le phénomène en chiffres : une désertion sans précédent

Une chute spectaculaire en six mois

Les données publiées par l’Anah en juillet 2026 dressent un constat alarmant. Le nombre de demandes hors copropriété a chuté de 75% au cours du premier semestre 2026. Concrètement, alors que l’organisme traitait entre 7 500 et 10 000 dossiers mensuels l’année précédente, il peine aujourd’hui à atteindre 2 500 demandes. Cette désaffection brutale survient dans un contexte où un logement sur deux en France constitue encore une « bouilloire thermique », selon les estimations du secteur immobilier. Le paradoxe saute aux yeux : jamais la rénovation énergétique n’a été aussi nécessaire, jamais les Français n’ont été aussi réticents à solliciter l’aide publique censée la faciliter.

Raison 1 : les réductions budgétaires rendent les aides moins attractives

Comment le gouvernement a réduit le montant des subventions

Le premier facteur explicatif réside dans les coupes budgétaires imposées au dispositif. Le tour de vis budgétaire a directement impacté les montants alloués aux ménages, rendant les projets de rénovation globale moins rentables. Les propriétaires calculent désormais que le reste à charge après subvention représente une somme trop importante par rapport aux économies d’énergie espérées. Cette réduction des enveloppes financières touche particulièrement les rénovations ambitieuses, celles qui permettraient justement de sortir les logements de leur statut de passoires thermiques. Face à un investissement personnel conséquent, nombreux sont ceux qui préfèrent reporter leur projet plutôt que de s’endetter.

Raison 2 : les modifications répétées du périmètre d’aide

Quels travaux ne sont plus couverts ?

Le périmètre de MaPrimeRénov’ a subi plusieurs ajustements successifs, créant une confusion généralisée. Certains équipements auparavant éligibles ont été exclus du dispositif, tandis que d’autres ont vu leurs conditions d’attribution se durcir. Paradoxalement, le gouvernement envisage désormais d’élargir le dispositif aux stores, volets et brasseurs d’air, une mesure qui interroge sur la cohérence stratégique. Les professionnels du bâtiment déplorent un manque de lisibilité : impossible d’informer correctement leurs clients sur les aides disponibles quand les règles changent tous les trimestres. La baisse récente de la TVA sur les pompes à chaleur réversibles à 5,5% illustre cette instabilité normative permanente.

Raison 3 : l’instabilité du dispositif décourage les investisseurs

Les allers-retours permanents : un signal négatif pour les ménages

Jean Jouzel, paléoclimatologue et ancien président du GIEC, formule une critique cinglante de cette gestion erratique. « Il faudra une politique durable et non pas des allers-retours permanents, à l’image du dispositif MaPrimeRénov’ », déclare-t-il dans un entretien accordé à Sud Ouest. Le scientifique pointe l’incohérence entre les objectifs climatiques affichés et les décisions concrètes prises par l’exécutif. Pour les ménages, chaque changement de règle constitue un signal négatif : pourquoi engager des travaux aujourd’hui si les conditions peuvent se dégrader demain ? L’instabilité chronique du dispositif transforme chaque projet en pari risqué, décourageant même les propriétaires les plus motivés.

Raison 4 : les conditions d’accès se sont complexifiées

Au-delà des montants, les démarches administratives elles-mêmes se sont durcies. Les dossiers exigent désormais davantage de justificatifs, les délais d’instruction s’allongent, et les critères d’éligibilité se multiplient. L’Anah annonce d’ailleurs une fermeture complète de la plateforme du 3 au 17 août 2026 pour migration vers france-renov.gouv.fr. Pendant deux semaines, aucune création de compte, aucun dépôt de demande ne sera possible. « Pour améliorer la qualité de service, la plateforme est fermée pour maintenance », justifie l’organisme. Mais pour les usagers, cette interruption supplémentaire s’ajoute aux obstacles existants. Beaucoup renoncent face à la complexité perçue du parcours administratif, préférant attendre un hypothétique retour à la simplicité.

Raison 5 : les petites copropriétés restent exclues

Pourquoi 36% des petites copropriétés ne peuvent pas en bénéficier

Une vaste étude révèle que 36,2% des petites copropriétés anciennes cumulent les difficultés d’accès aux aides. Sur 51 000 copropriétés étudiées, près d’un tiers sont classées F ou G au diagnostic de performance énergétique. Pourtant, les conditions actuelles de MaPrimeRénov’ ne répondent pas aux réalités du terrain, notamment pour les grands ensembles. Les copropriétés modestes peinent à rassembler les fonds nécessaires même avec l’aide publique, tandis que les procédures de décision collective rallongent considérablement les délais. Le dispositif semble conçu pour les maisons individuelles, laissant de côté une part significative du parc immobilier français qui en aurait pourtant le plus besoin.

Ce qui change en août 2026 : la migration vers france-renov.gouv.fr

À partir du 17 août 2026, tous les usagers devront créer leur compte sur le nouveau portail france-renov.gouv.fr. Dans un contexte où le Haut Conseil pour le Climat juge les politiques actuelles insuffisantes, cette migration technique apparaît comme un symbole supplémentaire de l’instabilité du dispositif. Les professionnels du secteur s’inquiètent d’une nouvelle période de flottement, avec des bugs potentiels et une courbe d’apprentissage pour les usagers. Reste à savoir si cette refonte numérique s’accompagnera d’une véritable stabilisation des règles, seule condition pour regagner la confiance des Français et relancer les demandes de rénovation énergétique.