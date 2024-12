Matières premières : le livre qui révèle l’histoire cachée de nos ressources essentielles

Avec « Matières premières : Quand les produits du quotidien façonnent l’histoire », Alessandro Giraudo nous livre un voyage captivant à travers les ressources naturelles qui façonnent l’histoire humaine et l’économie mondiale. Publié par Valeur Ajoutée Éditions, cet ouvrage plonge au cœur des enjeux et des anecdotes fascinantes autour de ces éléments fondamentaux.

Alessandro Giraudo, économiste reconnu et passionné par l’histoire des ressources naturelles, revient avec un livre foisonnant d’histoires et d’analyses sur les matières premières végétales et animales. Après s’être intéressé aux métaux et ressources industrielles, il explore ici des produits essentiels tels que le blé, le lin, l’huile d’olive ou encore la cannelle.

Chaque chapitre de Matières premières est une plongée dans les coulisses économiques et géopolitiques de ces ressources, dévoilant leur rôle dans les guerres, les mythes et les transformations industrielles. Ainsi, on découvre que la myrrhe, précieuse au temps des Rois mages, est encore utilisée dans nos pansements, ou encore comment le sel, longtemps monnaie d’échange, a structuré des civilisations entières.

Ce livre ne se contente pas de raconter des anecdotes. Il met aussi en lumière les défis contemporains, comme le retour des matières premières agricoles sur le devant de la scène économique mondiale et les enjeux climatiques qui accentuent leur rareté.

Un ouvrage indispensable pour comprendre les ressorts cachés de l’économie et leurs répercussions sur le monde actuel. Disponible dès à présent chez VA Éditions et en librairie.