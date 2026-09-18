Médicaments sans ordonnance : les failles d’un marché mal régulé

Selon une étude de 60 millions de consommateurs, seulement 15% des médicaments en vente libre sont à la fois efficaces et sûrs. Cette découverte, publiée le 17 septembre 2026, révèle que 80% de ces médicaments sont problématiques, et 35 sont jugés dangereux. Ces chiffres mettent en lumière un dysfonctionnement majeur du marché pharmaceutique en libre accès.

Failles d’un système supposément régulé

Une analyse de plus de 100 produits, comprenant médicaments, compléments alimentaires et dispositifs médicaux, révèle que 44% sont peu efficaces bien que sans danger immédiat. Un tiers présentent des effets indésirables disproportionnés par rapport aux bénéfices. Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe, souligne : « Le moindre mal, c’est l’inefficacité. Le plus problématique, c’est quand c’est efficace, mais que vous n’êtes pas le public cible. »

Les traitements pour le rhume et les maux de gorge illustrent cette problématique, incluant parfois des plantes non pertinentes ou des notices trompeuses, pouvant causer des troubles divers. Santé Magazine pointe un contrôle insuffisant avant la mise sur le marché.

Le rôle ambigu de la pharmacie

La vente en pharmacie des produits sans ordonnance leur confère une légitimité trompeuse. Leur accessibilité sans prescription laisse supposer une innocuité injustifiée. Une enquête Ifop pour Biogaran révèle que 42% des jeunes de 15 à 24 ans achètent sans prescription, souvent sans le recul nécessaire. Les pharmaciens, censés conseiller, sont tiraillés entre rentabilité et santé publique. Depuis le 1er septembre, certains médicaments courants sont moins bien remboursés, ce qui pourrait renforcer l’automédication.

Les motivations économiques derrière l’inefficacité

Le modèle économique favorise le volume de vente sur l’efficacité. Les produits inefficaces mais inoffensifs sont rachetés, créant une rotation profitable pour fabricants et distributeurs. De plus, la diversité apparente masque la similarité des produits, maximisant les ventes sans réelle amélioration thérapeutique. Les marges sur ces produits non remboursés compensent la pression sur les prix des médicaments prescrits.

Les consommateurs sont souvent mal informés, tandis que les fabricants maîtrisent la composition et les effets de leurs produits. Franceinfo rapporte que certaines notices sont incomplètes ou trompeuses, favorisant l’achat impulsif. Les allégations thérapeutiques sont vagues et les critères d’approbation moins stricts que pour les médicaments prescrits.

Vers une régulation plus stricte

Pour corriger ces dysfonctionnements, des mesures peuvent être envisagées : durcir les critères d’autorisation en exigeant des preuves d’efficacité similaires à celles des médicaments prescrits, garantir la transparence sur la composition et les études cliniques via un QR code sur chaque boîte, et former les pharmaciens pour un meilleur conseil. Sophie Coisne insiste sur l’importance de trier les médicaments et d’éviter la précipitation.

Des campagnes d’information publique sur les risques de l’automédication, surtout chez les jeunes, pourraient réduire les comportements à risque. Un observatoire indépendant pourrait évaluer régulièrement les produits et publier des recommandations. Ma Santé News souligne que l’enquête actuelle est un début, mais une surveillance continue est nécessaire pour éviter la production continue de produits inefficaces.