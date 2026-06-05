Avant les écrans digitaux et les algorithmes sophistiqués, certains garde-temps faisaient office de véritables instruments de survie. La Mido Decompression 1961 appartient à cette catégorie rare : une montre colorée, presque ludique en apparence… mais conçue pour éviter aux plongeurs de finir leur remontée avec des bulles ailleurs que dans leur champagne. Derrière son esthétique rétro, se cachent un véritable calculateur analogique et une histoire aussi fascinante qu’amusante.

Une plongeuse vintage qui assume ses couleurs (et son caractère). Quand Mido remet au goût du jour ce modèle né en 1961, la marque ne fait aucun compromis : le cadran reste aussi audacieux qu’à l’époque. Là où d’autres plongeuses jouent la carte du sérieux militaire, la Decompression 1961 affiche fièrement ses cercles multicolores. Boîtier coussin, index ronds, aiguilles généreusement luminescentes : tout respire les années 60. Une époque où l’on plongeait avec du matériel rudimentaire, mais aussi avec une certaine désinvolture. On imagine facilement un plongeur remonter à la surface, consulter sa montre… puis raconter l’exploit autour d’un verre sans trop se soucier des protocoles. Et aujourd’hui encore, elle provoque la même réaction : “Très belle montre… mais c’est quoi tous ces cercles ?”

Un cadran qui calcule (vraiment) votre survie sous l’eau. Sous ses airs graphiques, le cadran de la Mido Decompression 1961 est basé sur un principe scientifique sérieux : la saturation des tissus en azote. En plongée : la pression augmente avec la profondeur, l’azote se dissout dans l’organisme. Une remontée trop rapide = formation de bulles = accident. Il faut donc contrôler le temps passé et la remontée. Le cadran fonctionne comme une table de plongée miniature, organisée en cercles colorés. Les couleurs représentent la profondeur. Chaque anneau correspond à une plage de profondeur (environ) : jaune (autour de 25–30 mètres), vert (30–35 mètres), bleu (35–40 mètres), rose/rouge (au-delà de 40 mètres). On choisit simplement la couleur correspondant à sa plongée. La lunette représente le temps écoulé : comme sur toute plongeuse, on aligne la lunette au début de la plongée. Elle permet de suivre la durée d’immersion. Les chiffres représentent les limites et les paliers. À l’intérieur des cercles, les nombres indiquent deux choses :d’une part, le temps maximum sans décompression (si vous restez en dessous : remontée directe ; les paliers obligatoires si vous dépassez) et d’autre part, le temps d’arrêt à différentes profondeurs (ex : 6 m, 3 m). Un exemple concret : vous plongez à 30 mètres. Vous suivez l’anneau vert. Vous voyez un temps limite (exemple : ~25 min). Si vous restez moins longtemps = remontée simple. Si vous dépassez, le cadran vous indique combien de minutes attendre avant de remonter complètement. C’est un calcul immédiat, sans table papier. Ce système est rapide, intuitif, ingénieux pour son époque, mais aussi approximatif, non adapté aux profils complexes et dépassé par les standards actuels. Aujourd’hui, c’est un outil historique et pédagogique, pas un instrument de sécurité.

Une anecdote rare qui en dit long sur son époque. Voici un détail que même certains collectionneurs ignorent. Dans les années 60, la Mido Decompression 1961 posait un problème inattendu… en boutique. Son cadran était tellement inhabituel que beaucoup de clients pensaient qu’il s’agissait simplement d’un motif décoratif. Les vendeurs devaient alors expliquer son fonctionnement, parfois en dessinant des profils de plongée à la main pour convaincre les acheteurs. Mais le plus savoureux : plusieurs témoignages rapportent que certains clients achetaient la montre uniquement pour ses couleurs, sans jamais utiliser ni même comprendre la table de décompression. Résultat : des plongeuses ultra techniques… portées comme accessoires de mode avant l’heure. Une ironie délicieuse quand on sait que ce cadran était littéralement conçu pour éviter des accidents. La Mido Decompression 1961 est bien plus qu’une montre. C’est une capsule temporelle où se rencontrent science, design et insouciance. Et avec sa réédition actuelle et ces quelques explications, vous saurez désormais que ces cercles colorés ne sont pas là pour faire joli : ils racontent une époque où l’on confiait sa sécurité à son poignet… avec une élégance désarmante. Après tout, combien de montres peuvent se vanter d’avoir été à la fois outil de survie… et œuvre graphique avant-gardiste ?