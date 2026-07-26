Adieu le code à 4 chiffres sur votre carte bancaire : la méthode qui le remplace surprend même les conseillers en agence

Fini le code PIN à taper discrètement au supermarché. La carte bancaire biométrique débarque en France chez BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Vos empreintes remplacent vos quatre chiffres, et personne d’autre n’y a accès.

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Léo Charcosset
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Adieu le code à 4 chiffres sur votre carte bancaire : la méthode qui le remplace surprend même les conseillers en agence
Adieu le code à 4 chiffres sur votre carte bancaire : la méthode qui le remplace surprend même les conseillers en agence © journaldeleconomie.fr
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Frédéric Martinez, responsable marketing produit chez Thales, résumait ainsi en termes limpides le principe de la carte bancaire biométrique que son groupe a mise au point, expliquant à TF1 qu’il n’est plus nécessaire de saisir son code secret puisque la carte reconnaît immédiatement le doigt de l’utilisateur. Le déploiement de cette technologie s’accélère en France : BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale développent toutes trois des cartes bancaires à empreintes digitales.

Fonctionnement de la carte biométrique

Le fonctionnement est simple. Le porteur approche sa carte du terminal, pose le pouce sur un petit capteur carré intégré à la carte, et le paiement s’effectue si l’empreinte correspond à celle enregistrée. Si la reconnaissance échoue, le code confidentiel à quatre chiffres reste disponible en solution de secours.

Avantages de la carte biométrique

L’argument central n’est pas la rapidité, le texte le reconnaît : la carte biométrique ne fait pas gagner de temps par rapport aux méthodes actuelles. L’avantage mis en avant est la sécurité. Une empreinte digitale est unique et ne peut pas être récupérée par un acteur malveillant de la façon dont un code PIN peut l’être.

Les données biométriques ne quittent jamais la carte : ni la banque ni le commerçant n’y ont accès. Les empreintes sont cryptées et stockées uniquement sur le support physique. Du côté des commerçants, aucun changement de matériel n’est à prévoir, les terminaux de paiement demeurant identiques.

Différences avec les cartes classiques

Autre différence notable : la carte biométrique autorise les paiements sans plafond de montant, là où le sans contact classique était historiquement limité à 50 euros. Ce plafond a depuis été supprimé pour l’ensemble des clients, quelle que soit la carte utilisée.

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