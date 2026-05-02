Coups d’État, retrait des forces occidentales et arrivée de nouveaux acteurs : au cœur du Sahel, le Niger est devenu le symbole d’un basculement géopolitique majeur. Et ce qui s’y joue dépasse largement les frontières africaines.

Un pays clé au centre du Sahel

Le Niger occupe une position stratégique dans la région du Sahel, zone déjà fragilisée par des années de violences djihadistes. Longtemps considéré comme un partenaire stable des puissances occidentales, le pays a basculé après le coup d’État de 2023. Depuis, l’équilibre régional est profondément bouleversé, avec une remise en question des alliances historiques.

Le retrait progressif de l’Occident

Après le putsch, les relations avec les États-Unis et la France se sont fortement dégradées. Les forces militaires occidentales, présentes pour lutter contre les groupes armés, ont été contraintes de réduire ou de mettre fin à leurs opérations. Ce retrait marque un tournant majeur, laissant un vide sécuritaire dans une région déjà instable. Alors que la France aidait l’armée Nigérienne à faire face à la menace djihadistes les putschistes ont cru bon de virer avec fracas les forces françaises. Erreur funeste car depuis, l’armée essuie revers sur revers et l’exemple malien montre que la situation peut basculer rapidement. Sur le terrain, la situation sécuritaire reste extrêmement préoccupante. Les groupes djihadistes affiliés à des organisations comme État islamique ou Al-Qaïda continuent de mener des attaques dans la région.

L’arrivée de nouveaux acteurs

Ce vide attire d’autres puissances, notamment la Russie, qui renforce son influence en Afrique à travers des partenariats sécuritaires et politiques. Des acteurs non étatiques liés à Moscou, comme le groupe Wagner ou l’Africaniste Corps, ont déjà été impliqués dans des pays voisins. Cette recomposition des alliances transforme le Sahel en terrain de compétition entre grandes puissances. Cependant, avec la débandade des russes au Mali, il apparait qu’il n’est pas prudent pour les juntes de faire confiance aux russes. Ces derniers se sont faits complètement défaire par les rebelles du nord alors l’armée française avait maintenu l’ordre pendant des années.

Une crise aux conséquences régionales

Ce qui se joue aujourd’hui au Niger dépasse largement la lutte contre le terrorisme. Il s’agit d’un véritable repositionnement géopolitique, où les anciennes influences reculent au profit de nouvelles alliances. Le Sahel devient ainsi un laboratoire des rivalités du XXIe siècle, mêlant enjeux sécuritaires, politiques et économiques. Le Niger n’est pas un cas isolé. Il s’inscrit dans une dynamique plus large qui touche plusieurs pays du Sahel, comme le Mali ou le Burkina Faso, eux aussi confrontés à des coups d’État et à une insécurité persistante. Cette instabilité en chaîne fragilise toute la région et complique les efforts de coopération internationale. Les généraux de pacotilles qui ont pris le pouvoir au Mali, Niger et Burkina doivent regretter d’avoir voulu jouer aux grands stratèges anti français. La France ne reviendra jamais car elle n’avait, dans ces pays, aucun intérêt mais elle se sentait des devoirs. Maintenant les choses sont plus claires et plus simple pour les français car on leur a demandé de partir. C’est aux africains de prendre leur destin en main.