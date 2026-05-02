Pourquoi le roi Charles III a choisi le Congrès américain pour lancer un avertissement que personne n’attendait de la part d’un monarque

Lors d’une visite d’État marquante aux États-Unis, Charles III, roi du Royaume-Uni, a prononcé un discours important devant le Congrès américain le mardi 28 avril. Cette intervention, la première d’un souverain britannique au Capitole depuis 1991, s’inscrivait dans le cadre du deuxième jour d’une visite d’État visant à renforcer les liens entre les deux nations historiques à l’approche des 250 ans de la Déclaration d’indépendance des États-Unis. Soulignant l’importance majeure de cette alliance, Charles III a exhorté les États-Unis à ne pas se reposer sur les succès passés et à rester fidèles à leurs alliés occidentaux, rapporte Le Monde.

Des liens historiques, mais une situation géopolitique tendue

Le couple royal britannique, Charles III et Camilla, a été accueilli de façon solennelle à la Maison Blanche par le président Donald Trump et son épouse Melania Trump, lors d’une cérémonie militaire ponctuée par 21 coups de canon. Pourtant, malgré cette réception fastueuse, la visite du roi arrive à un moment délicat pour la relation spéciale américano-britannique, marquée par les tensions autour des guerres en Iran et en Ukraine.

Dans son allocution, Charles III a insisté sur le fait que l’alliance entre les États-Unis et le Royaume-Uni « ne peut pas se reposer sur les réussites passées ». Il a souligné l’importance de rester ensemble face aux défis globaux et a appelé les États-Unis à faire preuve de « détermination sans faille » pour soutenir l’Ukraine, alors que les parlementaires démocrates applaudirent à ce passage du discours. La récente décision du premier ministre britannique Keir Starmer de refuser l’utilisation des bases britanniques par les États-Unis lors des frappes en Iran a provoqué une réaction critique de la part de Donald Trump, assombrissant encore un peu plus le ton entre les deux dirigeants.

Un discours tourné vers les enjeux du moment

En écho aux préoccupations géopolitiques, le roi Charles III a également dénoncé la violence politique récente aux États-Unis, rappelant que « de tels actes de violence ne réussiront jamais ». Il a condamné les récents tirs lors d’un gala de la presse, survenus 3 jours avant son discours, qui ont provoqué une certaine discorde publique.

Dans son discours, le roi a fait un parallèle entre les relations américano-britanniques et les valeurs environnementales, appelant les deux pays à prendre des mesures significatives pour protéger notre planète. Ce thème reflète sa volonté de renouveler les engagements sur des sujets globaux importants, répondant aux attentes de nombreux observateurs internationaux.