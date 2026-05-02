Ce yacht d’un milliardaire russe a traversé le détroit d’Ormuz avec 1 200 marins philippins à bord

La guerre au Moyen-Orient provoque des effets inattendus sur le trafic maritime, surtout dans le Golfe, une zone clé du commerce mondial. Au milieu de cette nervosité, le super-yacht russe « Nord » et d’autres navires ont récemment franchi le détroit d’Ormuz en emmenant avec eux des équipages de marins philippins cherchant à se mettre à l’abri.

Ce qui se passe dans le Golfe

Le détroit d’Ormuz est une voie navigable stratégique souvent sous tension, surtout en période de conflit régional. Le passage récent du super-yacht « Nord », battant pavillon russe et long de 142 mètres, met en lumière les défis opérationnels que rencontrent les navires dans cette zone. Ce yacht est lié au milliardaire russe Alexeï Mordachov et était bloqué dans le Golfe avant de pouvoir traverser le détroit le samedi 25 avril 2026, rapporte BFMTV. Le Département des travailleurs migrants (DMW) du gouvernement philippin a souligné cette opération dans un communiqué.

D’autres bâtiments ont emprunté ce passage stratégique. Un vraquier, dont le nom n’a pas été précisé, a été signalé en train de franchir le détroit le même jour que le « Nord ». Le 18 avril 2026, plusieurs navires de croisière ont aussi réussi à quitter la région avec leurs nombreux passagers, selon les systèmes de suivi maritime.

Les évacuations et la sécurité des marins

Au-delà des aspects techniques, la traversée du détroit soulève des questions humaines pressantes. Près de 1 200 marins philippins ont été évacués à travers cette zone troublée. Le « Nord » et le vraquier emportaient notamment 36 marins philippins lors de leur traversée du 25 avril 2026. Il a été indiqué que parmi ces marins, environ 800 avaient quitté la région à bord de navires de croisière, ce qui montre l’ampleur des mouvements de personnel maritime.

Tout n’est pas encore réglé. Le 22 avril 2026, deux porte-conteneurs, l’Epaminondas et le Francesca, ont été saisis par les forces iraniennes. À bord se trouvaient 15 marins philippins, dont le sort avait suscité des inquiétudes. Lors d’une conférence de presse, Hans Leo Cacdac, secrétaire du DMW, a néanmoins assuré que « les 15 marins philippins sont tous sains et saufs ».