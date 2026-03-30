Peu de gens le savent, mais la couleur de la coquille d’un œuf dépend d’un seul détail sur la poule : les éleveurs confirment

Les œufs sont partout dans nos cuisines et font partie de beaucoup de plats et de traditions. En France, la couleur de la coquille suscite souvent des questions : y a-t-il vraiment une différence entre les œufs blancs et les œufs marron ? Pour les consommateurs, il vaut mieux savoir de quoi il retourne plutôt que de se fier aux idées reçues, car la confiance des consommateurs est essentielle.

D’où vient la couleur de la coquille

La couleur des œufs varie du blanc au brun, et parfois jusqu’au bleu verdâtre. La vraie différence ne vient pas de la santé de la poule ni de la qualité de l’œuf, mais de la race de la poule. Selon la Fédération des producteurs d’œufs du Québec, « les œufs à coquilles blanches sont produits par des poules à plumes blanches alors que ceux à coquilles brunes proviennent de poules au plumage brun ». Les poules de race Marans, par exemple, pondent des œufs brun foncé, tandis que la race Araucana, originaire du Chili, est connue pour ses œufs bleus.

Contrairement à certaines idées reçues, la couleur de la coquille ne signifie pas qu’on a utilisé des produits chimiques ni qu’elle est plus solide. La Fédération précise que « la teinte de la coquille n’indique absolument pas une injection de produit douteux ». Qu’ils soient blancs, bruns ou bleus, les œufs restent sûrs pour la consommation.

Valeur nutritionnelle : c’est la même chose

Sur le plan nutritif, les œufs blancs et les œufs bruns se valent, sauf si les poules ont reçu une alimentation particulière et enrichie. Oeuf.ca, source canadienne reconnue, confirme qu’il n’y a pas de différence nutritive intrinsèque entre les œufs bruns et blancs.

Un œuf de taille standard, d’environ 50 grammes, fournit environ 72 kcal et entre 6 g et 6,3 g de protéines. Il contient aussi des vitamines B12 et D ainsi que plusieurs minéraux. Ces apports font des œufs un aliment important à intégrer dans une alimentation équilibrée.

Où on les trouve et comment on les perçoit

Dans certains pays, comme les États-Unis, les œufs blancs occupent la majorité des rayons, tandis qu’en France, ils sont parfois vus comme moins traditionnels. Les œufs marron bénéficient d’une image particulière : beaucoup les associent à des poules mieux traitées, même si ce n’est pas prouvé par des faits objectifs. Les œufs bleus, issus de l’Araucana, restent rares car cette race est moins productive et reste surtout présente dans son pays d’origine, le Chili.

Les poules rousses qui pondent des œufs bruns mangent toutefois plus que leurs homologues blanches, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. C’est aussi pour ça qu’une douzaine d’œufs bruns coûte généralement entre 1,20 € et 1,80 € de plus que des œufs blancs.

Écologie et conseils pour acheter

Au-delà de la couleur, il faut aussi penser à l’empreinte écologique liée à chaque type d’œuf. Certaines lignées brunes ont une empreinte climatique environ 8 % plus élevée que les variétés blanches, principalement parce qu’elles consomment davantage de nourriture.

Quand vous achetez des œufs, regardez plusieurs éléments : le mode d’élevage, la date de consommation recommandée et la qualité de la coquille. Les labels bio, Label Rouge, Bleu‑Blanc‑Cœur, et Œufs de France garantissent aussi des normes de qualité et des modes de production plus respectueux de l’environnement.