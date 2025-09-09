Les promotions sur les fruits et légumes trop rares pour 9 Français sur 10

Le 9 septembre 2025, Shopfully et OpinionWay publiaient une enquête révélatrice : les promotions en grande distribution profitent majoritairement à des produits gras, sucrés et salés. Ce déséquilibre intervient dans un contexte où la consommation se contracte, et où les distributeurs doivent composer avec l’exigence contradictoire d’offres attractives et d’attentes sociétales plus responsables.

Les promotions, un outil stratégique pour doper les ventes

En période de tension sur les prix, les promotions sont devenues un instrument central. Selon OpinionWay, 64 % des Français recherchent activement les promotions, et 86 % jugent leur utilité déterminante dans l’alimentaire. Elles influencent directement la fréquentation des enseignes et la construction du panier moyen.

Pourtant, l’arbitrage des distributeurs se concentre sur des références à forte marge : confiseries, sodas, plats préparés. Foodwatch rappelle que 66 % des promotions concernent ces catégories, contre seulement 12 % pour les fruits, légumes et légumineuses. Une orientation qui maximise la rentabilité immédiate, mais accentue le décalage avec la demande de produits sains.

Un paradoxe entre rentabilité et attentes sociétales

Cette stratégie traduit un paradoxe économique. Les enseignes utilisent les promotions comme levier de compétitivité, mais s’exposent à un risque d’image. 91 % des Français souhaitent davantage de promotions sur des produits sains, et 88 % se disent favorables à une réorientation vers des aliments protecteurs de la santé. Le différentiel crée un fossé entre les pratiques commerciales et les attentes des consommateurs.

À court terme, ce désalignement profite aux volumes. Mais à long terme, il pourrait fragiliser la fidélité client. Les associations rappellent que 74 % des Français estiment que les promotions actuelles dégradent les habitudes alimentaires. Pour les enseignes, l’enjeu n’est donc pas seulement commercial, il devient stratégique.

Le poids du pouvoir d’achat dans les comportements

La dynamique promotionnelle reflète aussi la contrainte économique des ménages. 76 % des Français reconnaissent acheter des produits qu’ils jugent eux-mêmes malsains lorsqu’ils sont en promotion. Ce compromis est particulièrement marqué chez les moins de 34 ans et dans les catégories les plus modestes. À l’inverse, 40 % des seniors déclarent ne jamais céder à ces offres.

Ces arbitrages traduisent une réalité économique : face à l’érosion du pouvoir d’achat, le critère prix l’emporte sur la qualité nutritionnelle. Pour les distributeurs, cette logique conforte l’efficacité des promotions classiques, mais renforce aussi leur dépendance à une stratégie de volume plutôt qu’à une montée en gamme.

Le coût et les enjeux économiques des promotions

Derrière l’argument commercial, les promotions représentent un investissement conséquent pour les distributeurs. Elles pèsent sur les marges unitaires, mais permettent de maintenir les volumes et de fidéliser une clientèle de plus en plus attentive aux prix. En 2025, la grande distribution a vu ses coûts logistiques et énergétiques progresser, tandis que les fruits et légumes ont subi une inflation plus marquée que la moyenne. Dans ce contexte, les enseignes privilégient des références industrielles dont les marges sont plus confortables et plus facilement compressibles.

Ce choix de court terme comporte néanmoins des risques. En orientant massivement les promotions vers des produits transformés, les enseignes s’exposent à une critique croissante de la part des associations de consommateurs et d’organisations de santé. Dans un marché ultra-concurrentiel, l’adaptation de la politique promotionnelle pourrait devenir un levier de différenciation. Miser sur les fruits et légumes, même avec des marges plus faibles, permettrait non seulement de répondre à une demande claire, mais aussi d’anticiper d’éventuelles régulations publiques sur la promotion des produits alimentaires.

Vers un repositionnement inévitable des distributeurs ?

Les acteurs de la distribution sont désormais confrontés à une double pression : préserver leurs marges dans un contexte inflationniste, tout en répondant à une demande croissante de responsabilité. 90 % des Français estiment que les enseignes ont un rôle essentiel pour encourager une alimentation plus équilibrée. Miser sur les fruits, légumes et produits bio via des offres promotionnelles ciblées pourrait devenir un avantage compétitif.

Pour l’instant, les enseignes privilégient encore les volumes et la rotation des stocks. Mais face à la montée des critiques, le rééquilibrage des promotions pourrait devenir un outil de différenciation, avec un double bénéfice : renforcer l’image de marque et capter une clientèle attentive à la cohérence entre prix, qualité et responsabilité.