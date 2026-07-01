Quotidien : les changements de juillet 2026

Dès ce mardi 1er juillet 2026, plusieurs mesures entrent en vigueur en France. Elles concernent aussi bien les salariés que les consommateurs : nouveau congé de naissance pour les pères et seconds parents, hausse du prix du gaz, taxe additionnelle sur les petits colis importés ou encore disparition du métier d’huissier de justice.

Un congé de naissance de sept jours pour les jeunes pères

Le congé de naissance, distinct du congé paternité, fait son entrée dans le Code du travail. Il permet aux pères et seconds parents de prendre sept jours d’absence rémunérée dès la naissance de leur enfant, sans délai de carence. La mesure, inscrite dans la loi « Plein emploi » de novembre 2023, vise à favoriser l’égalité entre les parents et à faciliter l’accompagnement des premiers jours de vie.

Contrairement au congé paternité, qui peut être pris jusqu’aux six mois de l’enfant, le congé de naissance doit être utilisé dans les quatre jours suivant l’accouchement. Il est indemnisé par l’employeur, qui sera ensuite remboursé par la Sécurité sociale, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Environ 700 000 naissances sont attendues en France en 2026, selon l’Insee.

Le prix du gaz repart à la hausse

Les tarifs réglementés du gaz naturel augmentent de 4,5 % en moyenne ce 1er juillet, après plusieurs mois de relative stabilité. Pour un ménage se chauffant au gaz, la facture annuelle devrait grimper d’environ 50 euros. La hausse, annoncée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), s’explique par la remontée des cours du gaz sur les marchés européens.

Cette augmentation intervient alors que le gouvernement avait mis en place un bouclier tarifaire en 2022 et 2023 pour limiter l’impact de la crise énergétique. Depuis janvier 2024, les tarifs sont progressivement revenus à un niveau de marché. Environ 3 millions de foyers restent encore concernés par les tarifs réglementés, en voie de suppression totale d’ici 2030.

Une taxe de trois euros sur les petits colis importés

À compter de ce mardi, une taxe de trois euros s’applique à tous les colis de moins de 150 euros en provenance de pays hors Union européenne. La mesure cible principalement les plateformes de fast-fashion comme Shein, Temu ou AliExpress, qui expédient chaque jour des millions de produits à bas prix.

L’objectif est double : réduire l’impact environnemental du commerce en ligne et rétablir une forme d’équité fiscale avec les acteurs européens. Selon le ministère de la Transition écologique, plus de 1,2 milliard de colis de ce type ont été importés en France en 2025. La taxe pourrait générer plusieurs centaines de millions d’euros de recettes annuelles, affectées au financement de la transition écologique.

Les huissiers de justice deviennent commissaires de justice

Le métier d’huissier de justice disparaît officiellement ce 1er juillet. Il fusionne avec celui de commissaire-priseur judiciaire pour donner naissance à une nouvelle profession : commissaire de justice. Cette réforme, prévue par une ordonnance de 2016, vise à moderniser et simplifier l’accès aux professions juridiques réglementées.

Les commissaires de justice conservent l’ensemble des missions exercées jusqu’ici par les huissiers : signification d’actes, exécution de décisions de justice, constats, recouvrement amiable. Ils peuvent désormais aussi procéder à des ventes aux enchères publiques. Environ 3 200 professionnels sont concernés par cette fusion.

Le retour du leasing social pour les véhicules électriques

Suspendu depuis février 2026 faute de budget, le dispositif de leasing social pour les voitures électriques est relancé à partir de ce 1er juillet. Il permet aux ménages modestes de louer un véhicule électrique neuf pour moins de 100 euros par mois, sous conditions de ressources.

Le gouvernement a débloqué une enveloppe supplémentaire de 200 millions d’euros pour financer environ 30 000 nouvelles locations. Le dispositif, lancé en 2024, avait rencontré un succès immédiat, avec plus de 50 000 demandes en quelques semaines. Il s’inscrit dans la stratégie de décarbonation du parc automobile français, qui compte encore plus de 80 % de véhicules thermiques.

Autres changements au 1er juillet

Plusieurs autres mesures entrent également en vigueur. Le taux du livret A reste inchangé à 2,4 %, selon la décision de la Banque de France confirmée en juin. Les retraites complémentaires Agirc-Arrco sont revalorisées de 1,6 %, soit une hausse moyenne de 20 euros par mois pour un retraité percevant 1 500 euros.

Par ailleurs, les tarifs de la restauration collective dans les établissements scolaires et universitaires augmentent en moyenne de 3 %, en raison de la hausse des coûts des matières premières. Enfin, les nouvelles règles de l’Union européenne sur la traçabilité des produits alimentaires entrent en application, renforçant les obligations d’étiquetage pour les industriels et les distributeurs.