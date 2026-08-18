Rentrée scolaire 2026 : l’ARS versée ce 18 août

Ce mardi 18 août 2026, près de 3 millions de familles voient leur compte bancaire crédité d’une somme comprise entre 426,87 et 466,02 euros. L’allocation de rentrée scolaire (ARS) vient soulager les budgets modestes au moment où les dépenses de fournitures, vêtements et cantine pèsent le plus lourd. Mais encore faut-il connaître les conditions d’éligibilité, les montants exacts selon l’âge de vos enfants, et surtout les démarches à accomplir pour ne rien laisser passer.

ARS 2026 : qu’est-ce que c’est et qui peut en bénéficier ?

L’allocation de rentrée scolaire constitue une aide financière versée chaque année par les Caisses d’allocations familiales (CAF) aux familles aux revenus modestes. Son objectif : alléger le poids des dépenses concentrées en août et septembre, période où les achats de fournitures, de vêtements et les frais de cantine s’accumulent. Selon Le Figaro, cette année, 5 millions d’enfants âgés de 6 à 18 ans sont concernés par ce versement. L’ARS s’inscrit dans une logique de solidarité nationale visant à garantir l’égalité d’accès à l’éducation, quelle que soit la situation économique des parents.

Pour bénéficier de l’ARS en 2026, vos revenus de 2024 ne doivent pas dépasser certains seuils. Avec un enfant à charge, le plafond s’établit à 28 956 euros annuels. Il grimpe à 35 638 euros pour deux enfants, puis à 42 320 euros pour trois enfants. Chaque enfant supplémentaire ajoute 6 682 euros au plafond autorisé. Ces barèmes excluent environ 70 % des familles françaises, concentrant l’aide sur les foyers les plus fragiles financièrement. Vérifiez votre éligibilité en consultant votre avis d’imposition 2025 portant sur les revenus 2024.

Les montants 2026 selon l’âge de votre enfant

Le montant de l’allocation varie en fonction de l’âge de l’enfant au 31 décembre 2026. Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, le versement atteint 426,87 euros. Les collégiens de 11 à 14 ans reçoivent 446,73 euros, tandis que les lycéens de 15 à 18 ans bénéficient de 466,02 euros. Midi Libre rappelle que cette augmentation progressive reflète la hausse des coûts liés à la scolarité avec l’avancée dans les cycles scolaires. Toutefois, l’ARS n’a progressé que de 0,8 % cette année, un taux inférieur à l’inflation générale estimée à 1,8 % en juin 2026 selon la Confédération Syndicale des Familles (CSF).

Comment recevoir l’ARS : les démarches essentielles

Vous êtes allocataire CAF : rien à faire, le versement est automatique

Si vous percevez déjà des prestations familiales et que votre dossier CAF est à jour, aucune démarche n’est nécessaire pour les enfants de 6 à 15 ans. Le versement intervient automatiquement sur votre compte bancaire le 18 août en métropole, Guadeloupe, Guyane et Martinique. Assurez-vous simplement que vos coordonnées bancaires et votre situation familiale sont correctement renseignées dans votre espace personnel sur le site de la CAF.

Vous êtes non-allocataire : créer un compte et faire une demande

Les familles qui ne touchent aucune autre prestation doivent créer un compte sur le site de la CAF et déposer une demande d’ARS. Cette procédure nécessite de fournir un justificatif de revenus (avis d’imposition 2025), un justificatif de domicile récent et un relevé d’identité bancaire. Pour les enfants entrant au CP et ayant moins de 6 ans au 31 décembre 2026, un certificat de scolarité doit être transmis à la CAF avant le versement.

Enfants de 16-18 ans : confirmer la scolarité en ligne avant le 18 août

Point crucial souvent méconnu : pour les adolescents de 16 à 18 ans, les parents doivent obligatoirement déclarer la poursuite de la scolarité. CNews précise que cette confirmation s’effectue en ligne via l’espace personnel CAF, après réception d’un courrier ou d’un email en juillet. Sans cette déclaration, le versement ne peut avoir lieu, même si toutes les autres conditions sont remplies.

Que faire si je n’ai pas reçu l’ARS le 18 août ?

Patientez 48 heures : certains virements peuvent arriver avec un léger décalage selon les établissements bancaires. Passé ce délai, connectez-vous à votre espace CAF pour vérifier l’état de votre dossier. Un message vous indiquera si une pièce manque ou si vos revenus dépassent les plafonds. En cas de doute, contactez votre CAF locale par téléphone ou via la messagerie sécurisée. Ne laissez pas traîner : les recours doivent être déposés rapidement.