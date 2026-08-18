La BCE s’inquiète des risques d’une explosion de la bulle IA

Les fonds d’investissement et les ETF détiennent la clé de la stabilité des marchés. Selon la Banque centrale européenne, une correction des valorisations technologiques américaines ne serait pas un simple ajustement : ce serait un mécanisme d’amplification qui forcerait les fonds à vendre massivement, créant un effet domino. L’alerte, publiée le 17 août 2026, cible particulièrement les 440 milliards d’euros d’exposition des ménages, assureurs et fonds de pension de la zone euro aux sept géants technologiques américains.

La bulle IA vue par la BCE

La BCE ne mâche pas ses mots. Dans son analyse officielle, les experts de Francfort affirment que « la recherche économique sur les révolutions technologiques passées mène à une conclusion inquiétante : une correction des valorisations boursières actuelles est probable ». Le ratio CAPE (prix/bénéfices ajusté du cycle) des marchés américains frôle ses sommets historiques, un signal que les investisseurs paient cher pour chaque dollar de profit futur.

L’engouement pour l’intelligence artificielle rappelle la frénésie internet de 1999. Mais une différence majeure inquiète les autorités : les marges de manœuvre politiques sont aujourd’hui bien plus étroites. En 2000, les banques centrales avaient abaissé drastiquement leurs taux pour amortir le choc. En 2026, les taux restent structurellement bas et l’espace budgétaire limité. Comme le souligne l’analyse d’AOL, les autorités disposent de moins d’outils pour intervenir efficacement.

Le S&P 500 a grimpé de plus de 20% en un an, porté par les sept mastodontes technologiques baptisés « Magnificent Seven » (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla). L’action Nvidia a été multipliée par vingt depuis 2022, année du lancement de ChatGPT. Ces valorisations reflètent des attentes démesurées sur la capacité de l’IA à générer des profits futurs. Le fossé entre marchés américains et européens s’est creusé : la zone euro, dominée par les titres de la « vieille économie », affiche des valorisations bien plus modestes.

Le mécanisme d’éclatement : fonds d’investissement et ETF en première ligne

L’exposition européenne aux géants technologiques américains transite massivement par des véhicules collectifs. Les ménages, assureurs et fonds de pension de la zone euro détiennent environ 440 milliards d’euros d’expositions aux Magnificent Seven, principalement via des fonds d’investissement et des ETF plutôt que par des achats directs d’actions.

La BCE décrit un scénario glaçant : « Une correction brutale peut forcer les fonds à vendre des actifs pour honorer les demandes de remboursement des investisseurs. D’abord les avoirs liquides, puis, si la correction persiste, les actifs en difficulté, ce qui pousse les valorisations encore plus bas et déclenche davantage de remboursements. » Ce mécanisme autoalimenté transforme une simple baisse en krach. Les fonds d’investissement, contraints par leurs règles de liquidité, deviennent des vendeurs forcés qui amplifient la panique.

Les épargnants européens ignorent souvent leur exposition réelle. Un fonds indiciel sur le S&P 500 ou un ETF « technologie » concentre mécaniquement les risques sur les Magnificent Seven, qui pèsent lourd dans les indices. Les compagnies d’assurance et fonds de pension, en quête de rendement, ont accru leurs positions sur ces valeurs. La corrélation historique entre marchés américains et européens garantit qu’une tempête outre-Atlantique traverserait rapidement l’océan, comme le rappelle Il Fatto Quotidiano.