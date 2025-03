Seulement 27 % des plastiques recyclés en France : et si vous faisiez partie du problème ?

Malgré des avancées significatives en 2023, le recyclage des plastiques en France reste en deçà des attentes européennes. Une situation qui met en lumière les lacunes structurelles du pays face à ses voisins.

Une nette amélioration en 2023

En 2023, les Français ont recyclé 27 % des emballages plastiques, contre 24,5 % en 2022, selon les données publiées par Citeo, organisme chargé de la collecte et du tri des déchets d’emballages ménagers. Ce résultat, qualifié de « nette augmentation » par Jean Hornain, directeur général de Citeo, représente 120.000 tonnes supplémentaires de plastiques recyclés en un an.

Cette progression s’explique notamment par la généralisation des consignes de tri pour l’ensemble des plastiques, simplifiant le geste de tri pour les ménages. Par ailleurs, le recyclage global des emballages ménagers, tous matériaux confondus, a également augmenté, atteignant 67 %, grâce à des avancées dans le tri des papiers et cartons, qui passent de 63 % à 69 %.

Cependant, malgré ces progrès, les objectifs européens restent hors d’atteinte. Bruxelles exige un taux de recyclage de 55 % pour les plastiques d’ici 2030, un cap que la France semble encore loin de pouvoir atteindre. « Il faut qu’on se réjouisse, parce qu’on avance », tempère Jean Hornain, tout en soulignant que la trajectoire actuelle reste insuffisante.

Des progrès insuffisants sur le recyclage

Malgré les bons résultats sur des matériaux comme le verre et l’acier, recyclés à hauteur de 86 % en 2023, la France affiche un retard criant sur le plastique. En 2022, elle se classait au 25ᵉ rang en Europe selon Eurostat, loin derrière des pays comme l’Allemagne ou la Slovaquie. Ces derniers ont adopté des politiques plus agressives, notamment la tarification incitative, qui encourage les citoyens à réduire les déchets non recyclables en ne payant que pour ce qu’ils produisent. En France, ce dispositif ne concerne actuellement que 7 à 8 millions d’habitants, bien en deçà des 15 millions prévus par la loi de transition énergétique pour 2020.

Un autre levier d’amélioration concerne le recyclage de matériaux jusqu’ici mal valorisés, comme les pots de yaourt en polystyrène. Une nouvelle usine, en cours de tests à Anvers, pourrait permettre une véritable « boucle circulaire » en transformant les pots usagés en nouveaux pots, au lieu de produits secondaires comme des cintres ou des pots de fleurs.

Ces initiatives laissent entrevoir des possibilités pour rattraper le retard, mais le chemin reste long. Pour atteindre les objectifs européens, des efforts structurels devront être déployés rapidement, notamment en généralisant les pratiques de tri et en renforçant les infrastructures de recyclage.

Si les progrès sont notables, le recyclage des plastiques en France souffre encore de nombreuses lacunes. La mobilisation des ménages, associée à des politiques publiques ambitieuses, sera cruciale pour aligner le pays sur les standards européens et relever les défis environnementaux.