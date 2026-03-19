⋅ Actualités, économie, Économie & société Rencontre et dédicace de Xavier Fontanet, auteur du « Grand-père et le président » La Rédaction Publié le 19 mars 2026 Lecture : < 1 0 XFacebookLinkedInWhatsAppShare Suivez-nous sur Google News A lire aussi : Voici les pays les plus heureux du monde, et la France n’y est pas Rencontre et dédicace de Xavier Fontanet, auteur du « Grand-père et le président » Le pétrole a atteint 117 dollars : alerte pour le budget des ménages Un virement inattendu de 4 millions : elle investit dans un terrain puis doit tout rembourser France Info : comment la droite est requalifiée en extrême droite L’inversion accusatoire du PS : les alliances inexistantes entre droite et extrême droite