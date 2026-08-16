« La chaleur aurait amorcé l’obus » : une grenade de 1944 se déclenche toute seule dans les Vosges, les démineurs n’avaient jamais vu ça

Mardi 11 août 2026, peu après 16 heures, les pompiers interviennent à Ramonchamp, dans les Vosges, après le signalement d’un objet métallique cylindrique qui dégage « une fumée blanche et irritante », selon les mots rapportés à l’AFP par la gendarmerie. À leur arrivée, les secours aperçoivent quelques petites flammes sortir de l’engin.

L’objet est en réalité une grenade au phosphore de type M15, datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle était immergée dans un étang de la commune et s’est retrouvée à l’air libre à cause de la sécheresse, qui a fait baisser le niveau de l’eau. Selon la gendarmerie, « la chaleur aurait amorcé l’obus ». Un périmètre de sécurité est immédiatement mis en place autour de la zone.

Des démineurs interviennent ensuite pour détruire l’engin dans une carrière de la commune. L’opération se déroule sans incident, la gendarmerie précisant qu’il n’y a eu ni incident, ni blessé. L’information n’a été confirmée que le vendredi 14 août 2026, la gendarmerie validant à cette date des éléments déjà publiés par le journal Vosges Matin.

L’épisode de Ramonchamp n’est pas isolé. Entre le 10 et le 13 août 2026, les autorités ont recensé trois interventions dans le département pour des découvertes d’obus militaires sortis de plans d’eau, en raison de l’assèchement ou de la forte baisse de niveau des étangs et des cours d’eau vosgiens. Les vagues de chaleur successives de l’été 2026 sont directement en cause.

Face à ce phénomène, la gendarmerie rappelle une consigne simple : ne pas toucher l’objet en cas de découverte, et prévenir la mairie ou la gendarmerie. Cette recommandation fait notamment suite à un incident où un habitant avait transporté lui-même, dans sa voiture, un obus qu’il venait de trouver.

Le phénomène ne se limite pas à la France. En Allemagne, des munitions non explosées de la Seconde Guerre mondiale compliquent le travail des pompiers qui luttent contre un feu de forêt à Hürtgenwald, à l’ouest du pays, près de la frontière belge.

Plusieurs explosions s’y sont produites au cours de la nuit. Le préfet de l’arrondissement de Düren a indiqué qu’il restait « relativement beaucoup de résidus de munitions dans le sol » sur ce site.