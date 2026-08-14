Réseaux sociaux pour les moins de 15 ans : le Conseil constitutionnel censure l’interdiction, un nouveau texte en préparation

Réseaux sociaux : pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré l’interdiction des moins de 15 ans

La décision du 14 août marque un coup d’arrêt juridique majeur. Le Conseil constitutionnel, saisi par deux groupes de parlementaires, a censuré l’article 1er de la loi visant à protéger les mineurs face aux risques liés aux réseaux sociaux. Ainsi, le dispositif qui interdisait l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans ne pourra pas entrer en vigueur dans sa rédaction actuelle. Le Parlement avait pourtant adopté le texte le 21 juillet 2026, par 279 voix contre 81 à l’Assemblée nationale, selon l’AFP.

La mesure devait ensuite s’appliquer à partir de septembre. Cependant, le Conseil constitutionnel a considéré que l’interdiction générale ne répondait pas suffisamment aux exigences constitutionnelles applicables à la liberté d’expression et de communication. Dans son communiqué du 14 août, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées « portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication » et qu’elles ne prévoient pas suffisamment de garanties pour le respect de la vie privée.

Le raisonnement des Sages repose ensuite sur un principe classique du contrôle constitutionnel. Une loi peut poursuivre un objectif légitime, mais elle doit aussi employer des moyens nécessaires, adaptés et proportionnés. Or, dans le cas des réseaux sociaux, le Conseil constitutionnel estime que la protection des enfants ne suffit pas à justifier n’importe quelle interdiction. La décision ne signifie donc pas que l’État ne peut pas protéger les moins de 15 ans. Au contraire, elle laisse ouverte la possibilité de restreindre leur accès aux réseaux sociaux, mais dans un cadre plus précis. Selon la décision, l’interdiction pouvait notamment concerner des services de communication en ligne dont les risques pour la santé ou la sécurité des mineurs n’étaient pas établis. Par ailleurs, la loi ne prévoyait pas suffisamment la possibilité pour les parents de moduler le dispositif. Le Conseil constitutionnel relève ainsi que les titulaires de l’autorité parentale ne pouvaient pas, selon les conditions prévues par le texte, lever l’interdiction, en limiter la portée ou autoriser l’accès à certains services. Cette absence de différenciation a pesé dans la censure, car les réseaux sociaux ne présentent pas tous les mêmes fonctionnalités ni les mêmes risques.

Réseaux sociaux et jeunes : la vérification de l’âge devient le principal obstacle

Le second problème est particulièrement sensible pour les réseaux sociaux. Pour interdire leur accès aux moins de 15 ans, les plateformes doivent nécessairement déterminer l’âge de leurs utilisateurs. Or, un tel mécanisme ne concerne pas seulement les enfants. Il peut aussi conduire les adultes à devoir prouver leur âge avant d’accéder à certains services. C’est précisément l’un des points soulevés par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision, l’institution considère que l’interdiction implique que « toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d’y accéder », selon la formulation rapportée par Reuters le 14 août. Toutefois, le législateur n’avait pas suffisamment encadré les conditions de cette vérification. Pour les réseaux sociaux, la question devient donc double : comment empêcher un enfant de contourner l’interdiction et, simultanément, comment éviter de transformer l’accès des adultes en procédure générale de contrôle d’identité ?

Cette difficulté touche directement au droit au respect de la vie privée. En effet, une politique d’âge efficace suppose la collecte, la vérification ou la déduction d’informations permettant de déterminer si une personne est mineure. Or, la loi censurée ne définissait pas suffisamment les conditions et les limites de cette preuve d’âge. Le Conseil constitutionnel a donc considéré que les garanties légales n’étaient pas assez précises. La question est d’autant plus importante que les réseaux sociaux concernent des millions d’utilisateurs et que la frontière entre contrôle des enfants et contrôle de l’ensemble de la population peut rapidement devenir ténue. Ainsi, le problème juridique ne porte pas uniquement sur l’interdiction faite aux moins de 15 ans. Il concerne aussi l’architecture technique nécessaire pour faire respecter cette interdiction. Pour les jeunes, cela signifie que l’objectif politique reste intact, mais que son mécanisme devra être profondément revu. Pour l’État, cela impose de trouver un équilibre entre protection de l’enfance, liberté de communication et confidentialité des données personnelles.

Réseaux sociaux : où l’État peut-il aller après la censure ?

La censure ne ferme donc pas la porte à une nouvelle loi. Elle fixe plutôt plusieurs limites à respecter. D’abord, l’État devra mieux cibler les réseaux sociaux concernés et démontrer la nécessité des restrictions envisagées. Ensuite, le nouveau dispositif devra tenir compte de la diversité des services numériques. Enfin, il devra prévoir des garanties suffisamment précises sur la vérification de l’âge et la protection de la vie privée. Le précédent texte reposait sur une interdiction générale pour tous les moins de 15 ans. Désormais, une nouvelle approche pourrait devoir davantage distinguer les plateformes, leurs fonctionnalités et les risques effectivement documentés. Cette exigence rejoint d’ailleurs les difficultés déjà identifiées au cours du débat parlementaire. Un amendement gouvernemental adopté en janvier prévoyait lui-même certaines exclusions, notamment pour les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

Le gouvernement entend toutefois poursuivre son objectif. Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu de travailler à une nouvelle rédaction, présentée comme juridiquement robuste, et l’Élysée affirme vouloir tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel ainsi que du cadre européen. Selon l’AFP, la détermination du chef de l’État à faire aboutir la réforme « d’ici au printemps 2027 demeure totale ». Reuters rapporte également que le Président a demandé au gouvernement de réécrire le dispositif afin de prendre en compte les objections constitutionnelles, avec l’objectif d’une entrée en vigueur avant le printemps 2027. Le calendrier politique ajoute donc une contrainte supplémentaire. Cependant, l’État ne peut pas simplement reprendre le même mécanisme en changeant quelques formulations. La nouvelle loi devra répondre aux griefs précis formulés par les Sages. Elle devra notamment mieux articuler la protection des enfants, l’autorité parentale, la liberté de communication et la vie privée. Par conséquent, le débat sur les réseaux sociaux entre dans une nouvelle phase : l’enjeu n’est plus seulement de savoir s’il faut protéger les jeunes, mais de déterminer jusqu’où le législateur peut contrôler leur accès aux plateformes sans créer une restriction excessive des libertés fondamentales.