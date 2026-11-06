Retards de paiement : comment les entreprises reprennent la main sur leur poste client

En France, les retards de paiement demeurent un défi majeur pour la trésorerie des entreprises en 2026. Pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), les factures impayées représentent des liquidités immobilisées qui peuvent fragiliser leur équilibre financier. Face à cette situation, les directions administratives et financières (DAF) cherchent à mieux maîtriser leur poste client. Clarification des conditions de règlement, automatisation des relances, suivi du risque et anticipation des encaissements : les pratiques évoluent dans un contexte marqué par la réforme de la facturation électronique.

Une fragilité persistante pour les entreprises françaises

Malgré une amélioration des comportements de règlement au cours des dernières années, les retards de paiement continuent de peser sur les finances des entreprises françaises.

Selon le rapport 2025 de l’Observatoire des délais de paiement, publié par la Banque de France en septembre 2026, le retard moyen de paiement en France atteignait 13,4 jours à la fin de l’année 2025, un niveau légèrement supérieur à la moyenne européenne. Dès lors, les conséquences sont particulièrement importantes pour les petites structures. D’après ce même rapport, les PME et les microentreprises auraient disposé de 13 milliards d’euros de trésorerie supplémentaire en l’absence de retards de paiement.

Ces difficultés ne concernent pas uniquement les factures effectivement en retard. Les délais contractuels accordés aux clients immobilisent également des ressources financières. Selon une analyse de la Banque de France publiée en octobre 2026, les délais clients s’établissaient en moyenne à 42 jours de chiffre d’affaires en 2025.

Pour les DAF, ces chiffres soulignent l’importance d’un pilotage rigoureux du poste client. Une entreprise peut enregistrer une croissance de son chiffre d’affaires tout en rencontrant des difficultés de trésorerie si les sommes facturées tardent à être encaissées.

La nécessité de reprendre le contrôle du poste client dès la facturation

Le poste client regroupe les créances détenues par une entreprise sur ses clients. Sa gestion ne consiste pas seulement à réclamer les sommes impayées : elle vise à sécuriser l’ensemble du processus, depuis la définition des conditions commerciales jusqu’à l’encaissement effectif.

Des conditions de paiement claires pour prévenir les retards

En France, les délais de paiement entre professionnels sont encadrés par le Code de commerce. Sauf dispositions particulières, le délai convenu ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou 45 jours fin de mois lorsque cette modalité est expressément prévue au contrat.

Les entreprises ont donc intérêt à formaliser leurs conditions de règlement, à vérifier les coordonnées de facturation et à s’assurer que leurs clients disposent des documents nécessaires au paiement. Cette rigueur administrative permet de limiter les contestations, les erreurs et les retards liés à des informations manquantes.

Automatiser les relances permet de gagner en régularité

Dans de nombreuses PME, le suivi des factures échues repose encore sur des tableurs et des relances manuelles. Ces méthodes deviennent rapidement chronophages lorsque le portefeuille clients s’élargit.

Des logiciels, comme Agicap, permettent de structurer cette activité en définissant des séquences de relance adaptées aux échéances et aux profils des débiteurs. Leur solution de gestion du poste client permet de centraliser le suivi des créances, d’automatiser l’envoi des rappels par e-mail et d’organiser les interventions des équipes financières. Lorsqu’une séquence prévoit un appel téléphonique, le logiciel crée un rappel de tâche pour le collaborateur concerné : l’appel lui-même n’est pas composé automatiquement.

Cette organisation contribue à réduire les tâches répétitives tout en conservant une intervention humaine pour les situations qui nécessitent une discussion avec le client, notamment en cas de litige ou de difficultés financières.

Adapter les actions de recouvrement au niveau de risque

Toutes les créances ne présentent pas le même risque. De fait, une facture récemment échue auprès d’un client habituellement ponctuel ne nécessite pas le même traitement qu’un impayé ancien concernant une entreprise financièrement fragile.

Ainsi, pour hiérarchiser les actions de recouvrement, les directions financières peuvent s’appuyer sur plusieurs critères : le montant des créances, leur ancienneté, l’historique des paiements et le niveau de risque associé à chaque client.

La balance âgée constitue un outil essentiel dans cette démarche. En répartissant les factures selon leur ancienneté, elle permet d’identifier rapidement les créances qui nécessitent une attention particulière. Une segmentation du portefeuille facilite ensuite la mise en place de stratégies différenciées. Les clients présentant un faible risque peuvent faire l’objet de rappels réguliers, tandis que les dossiers plus sensibles nécessitent un suivi individualisé.

Le DSO, un indicateur pour mesurer l’efficacité du recouvrement

La maîtrise du poste client suppose également de suivre des indicateurs financiers adaptés. Parmi eux, le Days Sales Outstanding (DSO), ou délai moyen de recouvrement des créances clients, occupe une place centrale.

Il mesure le nombre moyen de jours de chiffre d’affaires immobilisés dans les créances clients. Une méthode de calcul courante consiste à diviser l’encours client par le chiffre d’affaires de la période, puis à multiplier le résultat par le nombre de jours correspondants, en utilisant des bases de calcul cohérentes.

Un DSO qui augmente peut traduire un allongement des délais contractuels, une dégradation des comportements de paiement ou une accumulation de factures impayées. Pour les DAF et les responsables du crédit, son suivi permet d’évaluer l’efficacité des procédures de relance et d’identifier les éventuelles tensions à venir.

L’objectif sera donc de trouver un équilibre entre les conditions commerciales accordées aux clients et les besoins de financement de l’entreprise.

Intégrer les créances aux prévisions de trésorerie

Le suivi du DSO prend tout son sens lorsqu’il est associé aux prévisions de trésorerie.

Une facture émise représente une créance, mais pas encore une entrée d’argent disponible. Pour anticiper leurs liquidités, les entreprises doivent donc tenir compte des échéances prévues et des comportements réels de leurs clients.

Les solutions de gestion du poste client intégrées aux outils de pilotage de trésorerie facilitent ce rapprochement entre facturation, recouvrement et encaissements prévisionnels. Les équipes financières peuvent ainsi mieux identifier les risques de décalage, anticiper les besoins de financement à court terme et adapter leurs décisions en conséquence.

Facturation électronique : une nouvelle étape pour la gestion des créances en 2026

Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises concernées doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. À cette même date, l’obligation d’émission est entrée en vigueur pour les grandes entreprises et les ETI. Elle s’appliquera aux PME et aux microentreprises concernées à partir du 1er septembre 2027.

Cette évolution vise notamment à standardiser les échanges, à améliorer la traçabilité des factures et à faciliter leur traitement. Pour les directions financières, c’est l’occasion de moderniser leurs procédures de gestion des créances. Une meilleure circulation des données peut contribuer à fiabiliser les échéances, simplifier le rapprochement des règlements et faciliter le suivi des encours clients.

Toutefois, la facturation électronique ne suffira pas à supprimer les retards de paiement. Une facture transmise dans un format conforme peut toujours être réglée après son échéance. La réforme doit donc s’accompagner d’une réflexion plus large sur l’organisation du recouvrement et la circulation des informations entre les services comptables, commerciaux et financiers.

Les bonnes pratiques pour sécuriser son poste client

Pour améliorer durablement le recouvrement des créances, les entreprises peuvent adopter une courte liste de contrôle :

Définir des conditions de paiement précises et les communiquer dès le début de la relation commerciale.

et les communiquer dès le début de la relation commerciale. Programmer des relances régulières , en combinant e-mails automatisés et interventions humaines.

, en combinant e-mails automatisés et interventions humaines. Prioriser les créances à risque selon leur montant, leur ancienneté et le profil du client.

selon leur montant, leur ancienneté et le profil du client. Suivre le DSO et la balance âgée pour détecter rapidement les évolutions défavorables.

pour détecter rapidement les évolutions défavorables. Rapprocher les créances des prévisions de trésorerie afin d’anticiper les encaissements réels.

Ces pratiques reposent autant sur la qualité des processus internes que sur les outils utilisés, comme les logiciels dont nous avons parlé supra. Leur efficacité dépend notamment de la coordination entre les équipes et de la fiabilité des données financières.

FAQ : mieux maîtriser les retards de paiement

Comment réduire le délai moyen de recouvrement des créances clients ?

La réduction du DSO repose sur plusieurs leviers complémentaires : des conditions de règlement adaptées, une facturation fiable, des relances régulières et une priorisation des créances présentant le plus de risques. Le suivi des indicateurs permet ensuite de mesurer les résultats et d’ajuster les procédures de recouvrement.

Un logiciel de recouvrement peut-il remplacer les équipes financières ?

Non. Un logiciel de recouvrement vise principalement à automatiser certaines tâches répétitives et à améliorer le suivi des créances. Les collaborateurs conservent un rôle essentiel dans la gestion des litiges, les échanges téléphoniques, l’analyse des situations complexes et les décisions relatives au risque client.

Faire du poste client un levier de stabilité financière

En 2026, la maîtrise des retards de paiement constitue un enjeu stratégique pour les PME et les ETI. Au-delà du recouvrement des factures échues, les directions financières doivent désormais adopter une démarche plus préventive, fondée sur la qualité des données, le suivi des risques et l’anticipation des encaissements. L’automatisation des relances, la surveillance du DSO et l’intégration des créances aux prévisions de trésorerie contribuent à renforcer cette approche.

Dans le contexte de la facturation électronique, la modernisation du poste client représente ainsi une opportunité de sécuriser les flux financiers, de limiter les tensions de liquidité et de donner aux entreprises une meilleure visibilité sur leur capacité à financer leur activité.