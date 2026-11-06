Plus de 3000 euros par personne : le coût réel des soins en France

Combien coûte réellement votre santé en France ? Réponse : 3 150 euros par an et par habitant en moyenne, selon une étude de la Drees publiée le 5 novembre 2026. Mais qui assume cette facture ? L’Assurance maladie en prend 81 % à sa charge, les complémentaires santé 15 %, et vous-même seulement 4 %. Ce reste à charge de 150 euros annuels masque pourtant des réalités contrastées : 10 % de la population débourse 910 euros ou plus.

Le coût total : 3 150 euros par personne et par an

En 2023, chaque Français a généré en moyenne 3 154 euros de dépenses de santé. Ce montant englobe consultations médicales, hospitalisations, médicaments, équipements optiques, prothèses dentaires et audioprothèses. Loin d’être anecdotique, ce budget représente une part significative du système de protection sociale français.

Le financement de la santé en France repose sur un système tripartite. Premier pilier : l’Assurance maladie obligatoire (Sécurité sociale) couvre 81 % des dépenses, soit environ 2 555 euros par personne. Deuxième pilier : les complémentaires santé (mutuelles, assurances privées) prennent en charge 15 %, soit 473 euros. Troisième pilier : le reste à charge direct des ménages s’élève à 4 %, soit 150 euros annuels. Cette répartition place la France parmi les pays où la couverture publique demeure la plus protectrice, mais laisse subsister des zones d’ombre.

Qui paie quoi ?

81 % : l’Assurance maladie, le pilier du système

La Sécurité sociale finance l’essentiel des soins : consultations chez le généraliste, hospitalisations, traitements pour affections longue durée (ALD). Les patients atteints de maladies chroniques bénéficient d’un remboursement à 100 % sur les actes liés à leur pathologie. Pourtant, même ces assurés supportent un reste à charge moyen de 240 euros annuels, principalement lié aux dépassements d’honoraires et aux équipements non pris en charge intégralement. Leurs dépenses de santé atteignent sept fois la moyenne nationale.

15 % : les complémentaires santé, des couvertures inégales

Les mutuelles et assurances privées complètent le remboursement de la Sécurité sociale. Mais toutes les garanties ne se valent pas. Selon la Drees, « un assuré avec un contrat parmi les moins couvrants a un reste à charge trois fois supérieur à celui d’un assuré bénéficiant d’un contrat parmi les plus couvrants ». Les seniors subissent particulièrement cette inégalité : après le passage à la retraite, ils perdent souvent leur contrat collectif d’entreprise au profit de formules individuelles moins protectrices. Résultat : leur reste à charge grimpe à 290 euros annuels après 70 ans, contre 80 euros entre 20 et 39 ans.

4 % : les 150 euros que vous payez directement

Ces 150 euros annuels représentent la part visible du reste à charge. Mais attention : cette moyenne nationale dissimule des écarts vertigineux. 80 % de la population paie 40 euros, tandis que 20 % débourse 580 euros. Plus frappant encore, 10 % des Français supportent 910 euros ou plus. Selon la Drees, « cette moyenne masque de très fortes disparités ». Hospitalisations répétées, recours à des spécialistes pratiquant des dépassements d’honoraires, achat d’équipements coûteux : autant de facteurs qui alourdissent la facture.

Ces 150 euros de reste à charge : d’où viennent-ils ?

L’essentiel du reste à charge, soit 120 euros sur 150, provient des équipements médicaux facturés au-delà des tarifs de la Sécurité sociale. Lunettes, prothèses dentaires, appareils auditifs : ces postes génèrent des écarts importants entre le prix réel et le remboursement de base. Les dépassements d’honoraires pratiqués par certains médecins spécialistes alourdissent également la note. La Drees souligne que ces dépenses pèsent particulièrement sur les ménages modestes, pour qui elles représentent 4 à 5 % du revenu, contre 2 % pour les plus aisés.

Les 20 euros restants correspondent aux franchises médicales (0,50 euro par boîte de médicaments, 1 euro par consultation) et aux participations forfaitaires (1 euro par acte médical). Ces prélèvements, instaurés pour responsabiliser les assurés, restent modestes à l’échelle individuelle mais pèsent sur les personnes nécessitant des soins fréquents. Les patients en ALD, bien que remboursés à 100 % sur leur pathologie principale, acquittent ces franchises sur les actes non liés à leur maladie chronique.

Votre situation : êtes-vous dans la moyenne ?

La répartition du reste à charge révèle une concentration spectaculaire sur une minorité de la population. Si vous faites partie des 80 % les moins exposés, vous déboursez 40 euros annuels en moyenne. Mais si vous appartenez aux 20 % suivants, votre facture bondit à 580 euros. Enfin, les 10 % les plus touchés paient 910 euros ou plus. Plusieurs facteurs expliquent ces écarts : l’âge (les seniors dépensent davantage), la qualité de la mutuelle (les contrats bas de gamme couvrent mal), et l’état de santé (les maladies chroniques multiplient les dépenses). Un reste à charge élevé survient notamment en cas d’hospitalisations répétées ou de recours à des professionnels pratiquant la liberté tarifaire, précise la Drees.

Au-delà du reste à charge direct, le coût global de la santé inclut les cotisations sociales et les primes de complémentaire. Pour les ménages modestes, cet ensemble représente 4 à 5 % du revenu, contre 2 % pour les plus aisés. Cette inégalité d’effort financier interroge l’équité du système français, pourtant réputé universel. La progression du reste à charge avec l’âge (de 80 euros à 20-39 ans à 290 euros après 70 ans) soulève également la question de la protection des seniors, souvent moins bien couverts après la retraite.