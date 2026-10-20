Rétatrutide : pourquoi ce médicament miracle nourrit un trafic clandestin

Eli Lilly prévoit de soumettre sa demande d’autorisation pour le rétatrutide à la FDA au premier trimestre 2027. Cependant, dès octobre 2026, ce peptide est déjà vendu illégalement en France par des laboratoires chinois. Ce vide réglementaire de plus d’un an alimente un marché parallèle en pleine expansion, posant de sérieux risques sanitaires pour les consommateurs.

Course à la minceur : Mounjaro, Wegovy et le rétatrutide à l’horizon

Le secteur des médicaments anti-obésité est en plein essor. Mounjaro, développé par Eli Lilly, cible deux récepteurs hormonaux (GLP-1 et GIP). De son côté, Wegovy, produit par Novo Nordisk, n’agit que sur un seul récepteur. Le rétatrutide, encore en développement, ambitionne d’aller plus loin en stimulant trois récepteurs : GLP-1, GIP et glucagon, ce qui expliquerait son efficacité annoncée comme supérieure.

Un vide réglementaire propice au marché noir

Entre l’annonce des résultats prometteurs et la mise sur le marché, un délai incompressible s’installe. Durant cette période, la demande explose alors que l’offre légale est inexistante. Les laboratoires clandestins, principalement en Chine, profitent de cette opportunité. Bien que leur production soit initialement destinée à la recherche scientifique, ils la détournent vers un marché illégal mais lucratif.

Le processus d’approbation de la FDA, bien qu’il assure la sécurité des patients, crée une asymétrie temporelle exploitable. Les producteurs clandestins, évitant les étapes de validation et de certification, accèdent au marché en quelques semaines, comparativement aux 18 à 24 mois requis pour un laboratoire légitime. Selon une enquête de BFMTV, des influenceurs tels que Jon Kluth et Dawson Weiss redirigent leurs audiences vers ces boutiques en ligne. Weiss promet même de pouvoir manger sans répercussions.

Les consommateurs impatients doivent choisir entre attendre 18 mois pour un produit certifié ou acheter immédiatement un équivalent en ligne pour 80 à 350 dollars. Azentra, un revendeur français visé par l’ANSM, proposait un stylo injecteur à 299 euros pour trois à cinq mois de traitement. L’agence alerte sur les risques accrus d’effets secondaires graves liés aux peptides frauduleux, mais ces avertissements peinent à freiner la demande.

Modèle économique du marché noir du rétatrutide

Le marché noir du rétatrutide repose sur une chaîne de valeur courte et rentable. Les laboratoires chinois produisent le peptide, les influenceurs assurent la promotion via les réseaux sociaux, et les boutiques en ligne gèrent la distribution. Bien que TikTok ait supprimé les contenus associés aux mots-clés « retatrutide » ou « reta » en 2025, les utilisateurs contournent ces restrictions avec des émojis, chiffres ou orthographes alternatives. En France, des comptes se présentant comme « pharmaciens » ou « médecins » offrent des liens d’achat directs.

Eli Lilly investit massivement dans la recherche et les essais cliniques, tandis que les producteurs clandestins en profitent sans contrepartie. Une étude observationnelle publiée en août 2026 montre que les utilisateurs de rétatrutide acheté en ligne perdent seulement 7,2% de leur poids en un an, contre 15,5% en essai clinique contrôlé. Ces différences s’expliquent par des dosages imprécis, une composition incertaine et l’absence de suivi médical. Les sites de vente se contentent d’un avertissement minimal sur l’absence d’évaluation par la FDA.

Conséquences et leçons pour l’industrie pharmaceutique

Les autorités sanitaires supportent les coûts de cette défaillance réglementaire. L’ANSM a pris des mesures contre des produits comme FastPen 40 mg et Azentra, sans pouvoir freiner le flux. Les complications médicales causées par ces produits non contrôlés pèsent sur les systèmes de santé, et les recettes fiscales échappent aux États. Eli Lilly subit une cannibalisation anticipée de son marché futur sans recours légal contre ces acteurs dispersés.

Le cas du rétatrutide souligne une tension entre innovation pharmaceutique et régulation. Les laboratoires pourraient mieux anticiper la demande en adaptant leurs calendriers de production, et les autorités pourraient accélérer les procédures pour les molécules prometteuses. Des dispositifs d’accès précoce encadrés, comme en France, réduiraient l’attractivité du marché noir. Toutefois, tant que le délai entre annonce des résultats et commercialisation dépassera douze mois, le marché clandestin prospérera. La question reste : comment réguler sans ralentir, et innover sans nourrir le trafic ?