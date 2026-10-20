Des Russes privés de leurs comptes bancaires et appartements pendant que l’Ukraine cible des centres de données

Des frappes ukrainiennes ont visé, sur plusieurs jours au début du mois d’octobre 2026, les centres de données du géant technologique russe Yandex, souvent surnommé le Google russe. Les pannes qui en ont résulté ont bouleversé le quotidien de millions de Russes, dont les services numériques les plus banals, du paiement à la commande de taxi, dépendent étroitement de cette infrastructure.

Le service de paiement Yandex Pay a été particulièrement touché : pendant plusieurs jours, des utilisateurs n’ont pu accéder ni à leur argent liquide disponible ni à leur épargne. La commande de taxis, la livraison de repas, le stockage de fichiers en ligne, les clés numériques de certains immeubles résidentiels ou encore l’assistant vocal domestique Yandex ont aussi été perturbés.

La plupart des services étaient en cours de rétablissement, mais trois personnes interrogées restaient privées d’accès à leur argent plusieurs jours après le début des pannes.

Des Russes ordinaires pris au dépourvu

Irina, blogueuse de 21 ans à Saint-Pétersbourg, n’a pas pu toucher à son argent pendant quatre jours, alors que son loyer tombait justement le jour où les pannes ont commencé. « Je me suis retrouvé dans une situation où je n’avais absolument pas d’argent. Enfin, j’avais bien de l’argent, mais il m’était inaccessible. », a-t-elle raconté à NBC News.

Elle n’avait plus de quoi payer ses factures ni nourrir son jeune enfant, et compte désormais répartir son épargne entre plusieurs banques tout en gardant une réserve de liquide substantielle.

Anastasiya Mityaeva, 25 ans, influenceuse originaire de Crimée suivie par 2 millions d’abonnés sur TikTok, a vu les comptes de toute sa famille (elle, sa mère et sa grand-mère) bloqués, avec en toile de fond l’inquiétude de ne plus pouvoir rembourser son prêt immobilier. « L’incertitude faisait peur. », a-t-elle confié. Elle ne blâme pas l’entreprise : « Je comprends que cela ne dépendait pas d’eux ; cela venait de l’extérieur. »

À Moscou, Viktoria, barista de 30 ans, a décrit cet épisode comme la goutte d’eau après d’autres problèmes récents et prévoit d’arrêter complètement d’utiliser Yandex. Le samedi précédant les témoignages, elle avait retrouvé l’accès à son argent, mais le solde affiché restait erroné.

Côté chauffeurs, Valery, 24 ans, basé à Krasnodar et employé chez Yandex depuis quelques mois seulement après être passé par un centre d’emballage de Wildberries, s’inquiète surtout de ne pas pouvoir retirer l’argent déjà gagné. « Si je ne peux pas accéder à mon salaire d’ici une semaine ou deux, je commencerai à chercher un autre emploi. », a-t-il prévenu.

Le Kremlin évoque des difficultés

Le 9 octobre 2026, Yandex a assuré qu’aucun employé n’avait été blessé et que l’entreprise travaillait au rétablissement de ses services, les décrivant comme the iron heart de ses activités. Les centres de données de Sberbank, la plus grande banque russe, et de VK ont également été visés ces derniers jours.

Interrogé sur une éventuelle aide financière de l’État aux personnes touchées, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a jugé la question prématurée, estimant que Yandex « rencontre des difficultés » tout en restant forte et puissante. Le ministre du Développement numérique Maksout Chadaïev a de son côté annoncé que les autorités examinaient comment protéger les centres de données après cette « attaque sans précédent ».

Le mercredi précédent, Vladimir Poutine avait tenu une réunion sur le renforcement du niveau de sécurité numérique en Russie, une rencontre que Peskov a présentée comme sans lien avec les attaques.

Faire ressentir la guerre aux Russes ordinaires

Pour Keir Giles, associate fellow à Chatham House, la campagne ukrainienne poursuit un objectif constant : faire comprendre aux Russes ordinaires qu’ils sont en guerre et que cela entraîne des conséquences concrètes dans leur vie. L’analyste militaire ukrainien Mykhailo Samus, directeur du New Geopolitics Research Network, souligne que les centres de données russes constituaient une cible plus accessible que ceux de l’Ukraine, largement dispersés, alors que la Russie concentre les siens dans un petit nombre d’installations.

Résultat, selon lui : frapper un seul site peut perturber à la fois les transports, l’accès à internet et les paiements.

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que l’Ukraine avait riposté aux attaques russes contre les centres de données ukrainiens, accusant Moscou de vouloir priver les Ukrainiens d’internet. Il a également soutenu qu’il était devenu « un peu plus facile de respirer » sur de nombreuses plateformes de réseaux sociaux, évoquant une baisse de l’activité des bots russes, sans fournir de preuve.

Une souveraineté numérique qui se retourne contre Moscou

Depuis une dizaine d’années, la Russie promeut une forme de souveraineté numérique qui lui a permis de censurer l’information en ligne et d’isoler ses utilisateurs des services internet mondiaux. Des lois adoptées en 2015 imposent le stockage local de certaines données. Mais les sanctions internationales qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine en 2022 ont considérablement restreint la capacité russe à maintenir des sauvegardes à l’étranger.

Plus de 100 centres de données fonctionnent sur le sol russe, dont peu disposent de plans de résilience ou de sauvegardes distantes. Robert Tollast, chercheur au Royal United Services Institute à Londres, rappelle que ces infrastructures prennent une valeur militaire croissante, les deux camps s’appuyant sur les données de champ de bataille pour affiner leur conscience situationnelle.

Concentrer l’essentiel des opérations numériques sur un nombre restreint de sites rend leur reconstruction longue en cas de frappe réussie.