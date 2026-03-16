Retrait d’argent : toutes les banques françaises doivent désormais appliquer cette règle

Depuis quelques mois, une nouvelle réglementation européenne impose des normes strictes aux transformation des distributeurs automatiques de billets (DAB) en France, pour mieux les rendre accessibles et adapter leur usage aux personnes en situation de handicap. Les observateurs du secteur suivent ça de près : ces appareils sont encore jugés « indispensables dans notre quotidien », alors que le paiement en espèces représente aujourd’hui 43 % des transactions dans l’Hexagone.

Accessibilité : ce qui change pour les DAB

La nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 28 juin 2025, exige que tous les distributeurs automatiques proposent désormais plusieurs fonctions d’accessibilité. Les machines doivent fournir des instructions vocales, permettre de brancher un casque audio, offrir la possibilité de personnaliser les contrastes et d’agrandir le texte à l’écran, rapporte Presse Citron.

Ces innovations visent à « faciliter l’utilisation pour les personnes souffrant de divers handicaps » et sont perçues comme « un vrai pas en avant pour tous les clients concernés et un gros progrès en matière d’accessibilité ».

La Fédération bancaire française (FBF), l’organisation regroupant les principaux établissements bancaires de France, assure que « la quasi-totalité des distributeurs automatiques de billets » est déjà conforme à ces nouvelles exigences. Certains modèles plus anciens ne remplissent pas encore tous les critères, mais les règles permettent à ces appareils non conformes de continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur cycle de vie, qui peut durer jusqu’à 10 ans.

Le réseau de distributeurs évolue

En parallèle, de nombreux distributeurs disparaissent, les banques françaises révisant leur réseau face à l’évolution des distributeurs.

C’est dans ce cadre que BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et CIC se sont alliées pour lancer « Cash Services », un projet mutualisé d’automates de nouvelle génération destiné à réduire les coûts tout en gardant un service de proximité.

Ces nouvelles machines ne se contentent pas de distribuer des billets : elles offrent aussi des services comme la gestion des dépôts de chèques et d’espèces, sans appliquer de frais supplémentaires hors réseau. Plusieurs milliers de nouvelles machines « Cash Services » ont déjà été installées, permettant à de nombreux usagers d’en bénéficier. Le système inclut une reconnaissance automatique de la banque de chaque client, ce qui simplifie encore le processus.

Ce partenariat entre banques vise à maintenir l’accessibilité financière tout en répondant aux attentes évolutives des utilisateurs.