Revolut casse ses prix : votre proche peut désormais profiter de l’abonnement Premium pour moitié prix, et personne n’en parle

Revolut a présenté le 29 juillet 2026 une nouvelle option baptisée Plus One. Le dispositif permet aux clients déjà abonnés à une formule payante d'y ajouter une seconde personne, un partenaire, un membre de la famille ou un colocataire, avec jusqu'à 50 % de réduction sur ce second abonnement.

Pour l'activer, le titulaire principal se rend dans la rubrique Abonnements de son application, choisit sa formule, puis envoie un lien d'invitation. Seule contrainte : le second membre doit résider dans le même pays que le titulaire du compte. La procédure ne demande rien de plus, l'invité n'ayant qu'à accepter le lien pour profiter du tarif réduit.

Des comptes qui restent totalement indépendants

Contrairement à un compte joint classique, Plus One ne fusionne rien. Aucun identifiant commun n'est requis, et chaque profil reste séparé. Les transactions, l'historique d'achat et la gestion quotidienne demeurent strictement privés pour chaque utilisateur, une manière assumée d'ouvrir l'offre aux colocations, où personne ne souhaite forcément partager ses comptes en banque.

Chaque membre conserve aussi ses propres plafonds de change, son assurance voyage internationale, l'accès aux salons d'aéroport et ses taux d'épargne préférentiels. Les abonnements aux services partenaires inclus, NordVPN, le Financial Times, ClassPass ou Uber, restent attribués individuellement à chaque compte.

Tara Massoudi, responsable des produits Premium chez Revolut, justifie ce choix : « Les offres traditionnelles obligent généralement les membres d'un même foyer à partager un seul ensemble d'avantages. Plutôt que de demander à nos membres de se répartir ou de réduire leurs prestations, nous leur permettons désormais d'en bénéficier chacun pleinement, à un tarif fortement réduit », cite Presse Citron.

Un prix plus avantageux

La réduction de 50 % ne s'applique toutefois qu'à la formule haut de gamme Ultra. Pour ses abonnés, l'économie annoncée grimpe jusqu'à 260 euros par an par rapport à deux comptes souscrits séparément au plein tarif. L'argument tombe à un moment précis : depuis le 9 juillet 2026, Revolut a relevé le prix de ses formules payantes en France, et l'Ultra coûte désormais 60 euros par mois, soit 720 euros par an.

Avec deux forfaits Ultra dans le même foyer, la note grimpait jusqu'ici à près de 1 500 euros annuels. La formule Standard, elle, reste gratuite, et l'abonnement Plus coûte 3,99 euros par mois.

Plus One arrive après Click to Pay, qui permet déjà de payer en ligne sans ressaisir son numéro de carte. La néobanque britannique, valorisée à 115 milliards de dollars, revendique 75 millions de clients dans le monde et plus de 8 millions rien qu'en France, où elle a récemment dépassé TikTok et Instagram dans les classements de téléchargements. Elle vient aussi d'obtenir sa licence bancaire complète en Australie, une première en Asie-Pacifique qui accompagne son expansion mondiale.

En liant deux personnes à une même formule, Revolut transforme un abonné en couple d'abonnés, rendant la résiliation plus coûteuse à envisager. Le calendrier interroge : l'offre suit de quelques semaines une hausse de tarifs, et le mécanisme rappelle les offres famille de Spotify ou de Netflix, appliquées ici à un compte bancaire.

Elle peut se révéler avantageuse si le foyer compte déjà plusieurs membres chez Revolut. Pour les autres, la formule Standard, gratuite, ou l'abonnement Plus à 3,99 euros par mois couvrent déjà l'essentiel des besoins courants.