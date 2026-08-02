Pourquoi de plus en plus de personnes enveloppent leurs billets dans du papier aluminium : les experts savent exactement pourquoi

Un procédé peu connu gagne en popularité : envelopper les billets de banque dans du papier aluminium avant de les conserver à domicile. La méthode concerne les personnes qui gardent de l’argent liquide chez elles, qu’il s’agisse de billets de forte dénomination ou pas. Des spécialistes de la conservation de documents le rappellent toutefois : ce n’est pas une solution magique, et cela ne remplace ni un coffre-fort ni un compte bancaire.

Le principe repose sur une propriété simple. Le papier aluminium agit comme une barrière contre la lumière, une partie de l’humidité ambiante et les changements brusques de température, facteurs qui abîment le papier-monnaie avec le temps, explique Cronista. Certains l’utilisent pour conserver des sommes importantes sur de longues périodes, ou des billets qu’ils tiennent à garder en bon état.

Mais l’aluminium seul ne suffit pas : si l’argent est stocké dans un lieu humide ou exposé à des infiltrations d’eau, il se dégradera quand même.

Des billets refusés s’ils sont trop abîmés

L’intégrité physique des billets pèse directement sur leur valeur d’échange. Un billet taché, décoloré ou déchiré est souvent refusé, ou accepté à une valeur moindre, dans les établissements. Selon des portails spécialisés, les paramètres optimaux de conservation exigent une humidité relative comprise entre 30 % et 55 % et une température proche de 20 °C, sans dépasser 27 °C. Hors de ces plages, le papier commence à se détériorer.

D’autres facteurs jouent aussi : l’encre ou la peinture qui se transfère, les animaux domestiques capables de perforer un billet, la lumière solaire directe qui en altère la couleur, ou encore les pliures répétées qui finissent par affaiblir les fibres. Le bois, le PVC, les rubans adhésifs ou les élastiques sont également déconseillés pour le rangement.

La méthode recommandée, étape par étape

Les spécialistes détaillent une marche à suivre précise. Il faut d’abord s’assurer que les billets soient complètement secs avant de les envelopper, puis les enrouler sans les plier excessivement. Vient ensuite le placement dans un sac hermétique ou une enveloppe imperméable, avant même d’ajouter le papier aluminium, l’ensemble étant conservé dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière directe.

Quelques précautions complémentaires sont recommandées :

éviter les élastiques et le PVC, qui se dégradent et marquent la surface du billet,

ajouter des sachets de gel de silice pour absorber l’humidité résiduelle,

tenir le papier-monnaie éloigné des pièces de monnaie ou des bijoux susceptibles de s’oxyder,

et surtout conserver les billets à plat, sans les plier fortement.

Il faut aussi éviter de les poser sur des surfaces où l’humidité peut s’accumuler.

Le procédé n’empêche ni les vols, ni les incendies, ni les inondations, malgré sa présentation sur les réseaux sociaux comme une solution de protection de l’argent. Envelopper des billets dans l’aluminium pendant longtemps, sans autre précaution, ne garantit rien si l’environnement de stockage ne réunit pas les bonnes conditions.