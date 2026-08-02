1er août 2026 : électricité, épargne, rentrée scolaire… ce qui a changé pour le budget des Français

Le samedi 1er août 2026, plusieurs changements sont entrés en vigueur pour les Français : hausse des tarifs de l’électricité, évolution des taux des livrets d’épargne, fin du démarchage téléphonique non consenti, versement de l’allocation de rentrée scolaire et durcissement des règles pour les professionnels des cartes grises.

L’électricité augmente de 2,5 %

D’après le Huffpost, les tarifs réglementés de l’électricité progressent en moyenne de 2,5 %, une hausse qui représente environ 26 euros toutes taxes comprises de plus par an sur la facture. Près de 19,4 millions de foyers sont concernés. Pour une consommation nette de 4,5 MWh, la facture annuelle passe ainsi de 1 046 à 1 072 euros.

La ministre de l’Énergie et porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a justifié cette évolution en expliquant qu’elle résultait exclusivement de l’investissement dans les réseaux et du maintien des capacités de production. Elle a aussi évoqué les épisodes de chaleur extrême et les incendies récents qui ont touché des installations électriques, rappelant selon elle la nécessité de rendre les infrastructures plus résistantes.

Le Livret A repasse à 1,7 %

Après trois baisses consécutives, le taux du Livret A remonte à 1,7 %, contre 1,5 % depuis le 1er février. Le Livret de développement durable et solidaire suit la même trajectoire, tandis que le Livret d’épargne populaire, réservé aux ménages modestes, reste fixé à 2,5 %. Ces taux s’appliqueront jusqu’à fin janvier 2027.

Cette remontée intervient après un premier semestre 2026 difficile pour le Livret A : les retraits ont dépassé les versements de 5,93 milliards d’euros entre janvier et juin, la plus forte sortie nette enregistrée sur cette période depuis 2008. Fin mai, les 58 millions de Livret A cumulaient malgré tout 444,6 milliards d’euros, selon la Caisse des dépôts.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a expliqué sa décision dans un communiqué à la mi-juillet, indiquant que face à l’inflation contenue mais réelle, et aux incertitudes liées à la crise au Moyen-Orient, il avait décidé de relever le taux du Livret A à 1,7 %.

La Banque de France a de son côté précisé, également dans un communiqué, que ce taux « reste au-dessus du niveau de l’inflation moyen observé sur les six derniers mois ».

L’aide à la rentrée versée dès le 4 août

Près de 3 millions de familles toucheront l’allocation de rentrée scolaire au mois d’août. Le versement démarre le 4 août à La Réunion et à Mayotte, puis le 18 août en métropole, en Corse, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. L’aide, versée par les caisses d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole selon les foyers, est destinée aux enfants de 6 à 18 ans scolarisés, apprentis ou pris en charge dans un établissement spécialisé.

Le montant, revalorisé en avril, va de 426,87 euros pour les enfants de 6 à 10 ans à 466,02 euros pour les 15-18 ans, en passant par 450,41 euros pour les 11-14 ans. Le calcul se fonde sur les revenus 2024 du foyer et reste soumis à des plafonds selon le nombre d’enfants à charge.

Démarchage téléphonique : le consentement devient obligatoire

À partir du 11 août, un décret paru au Journal officiel le 25 juillet impose aux entreprises de recueillir le consentement préalable des consommateurs avant tout appel commercial. Ce dispositif remplace la liste d’opposition Bloctel. Deux cas permettent encore de démarcher sans ce consentement : lorsqu’un contrat est déjà en cours, ou lorsque la personne a explicitement donné son accord, révocable à tout moment.

Ce consentement doit être libre, spécifique et éclairé : il précise l’identité du professionnel et une période de démarchage qui ne peut excéder un an. Il ne peut être obtenu via une mention prérédigée ni se renouveler tacitement. Les horaires légaux restent inchangés, du lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, sans démarchage le week-end ni les jours fériés.

Carburant, cartes grises et contenus générés par IA

Le guichet d’aide au carburant destiné aux grands rouleurs, qui devait fermer le 30 juillet, a finalement été prolongé jusqu’au 31 août. Ouvert fin mai après la flambée du baril liée au conflit au Moyen-Orient, il permet à ceux qui parcourent au moins 15 km pour aller travailler, ou plus de 8 000 km par an à titre professionnel, de toucher une indemnité de 100 euros.

Durant les chassés-croisés des 1er et 2, des 15 et 16, puis des 29 et 30 août, les prix seront plafonnés dans les stations TotalEnergies à 1,99 euro le litre pour l’essence et 2,25 euros pour le diesel.

Les garagistes et concessionnaires habilités à immatriculer des véhicules devront, eux aussi, justifier de plus de trois ans d’activité dans le secteur automobile pour conserver leur accès au système d’immatriculation, une mesure prise face à la hausse des fraudes aux cartes grises.

Enfin, à l’échelle européenne, le 2 août marque l’entrée en application des règles de l’AI Act imposant l’étiquetage de nombreux contenus générés par intelligence artificielle : chatbots, avatars virtuels et surtout deepfakes, ces textes, images ou vidéos imitant la réalité, devront être clairement signalés comme tels par leurs éditeurs professionnels.