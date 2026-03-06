Salaire femmes-hommes : ce que montrent réellement les chiffres de l’égalité salariale

Le débat sur l’égalité des salaires s’appuie souvent sur des chiffres globaux qui frappent l’opinion. Les statistiques publiées par l’Insee montrent que les femmes perçoivent en moyenne des revenus salariaux nettement inférieurs à ceux des hommes. Pourtant, ces données doivent être interprétées avec prudence.

Selon les chiffres publiés par l’Insee le 4 mars 2025, le salaire annuel moyen dans le secteur privé atteint 21 340 euros pour les femmes, contre 27 430 euros pour les hommes. L’écart représente 22,2 %. Ce chiffre inclut toutefois l’ensemble des salariés, indépendamment du temps de travail, du métier ou du niveau de responsabilité.

Salaire femmes-hommes : un écart global fortement influencé par le temps de travail

La première explication de cet écart concerne la durée effective de travail. Les statistiques montrent que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et connaissent davantage d’interruptions de carrière.

En neutralisant ces différences de volume de travail, l’écart diminue déjà sensiblement. Mesuré en équivalent temps plein, l’écart salarial moyen tombe à 14,2 %, selon l’Insee.

Autrement dit, près de 8 points de l’écart global s’expliquent par le nombre d’heures travaillées sur l’année. Les revenus salariaux annuels intègrent en effet les périodes d’inactivité, les congés parentaux ou les emplois à temps partiel.

La structure sectorielle du marché du travail renforce également ces différences. Les secteurs très féminisés — éducation, santé, action sociale — offrent généralement des niveaux de rémunération inférieurs à ceux observés dans certaines industries ou dans les métiers techniques.

À l’inverse, les activités technologiques, l’ingénierie ou certaines branches industrielles restent majoritairement masculines et présentent des rémunérations plus élevées.

L’écart de salaire à poste comparable devient marginal

Les économistes utilisent souvent des méthodes statistiques pour comparer des situations professionnelles équivalentes : même âge, même métier, même durée de travail et niveau de responsabilité comparable.

Dans ce cas, l’écart salarial se réduit fortement. Certaines analyses évoquent un différentiel d’environ 3,8 % pour des postes comparables, selon une étude sur la transparence salariale publiée par le cabinet Kyu.

Dans les catégories professionnelles les plus encadrées par des grilles salariales, l’écart est encore plus faible. Dans les emplois d’exécution ou certaines professions intermédiaires, les différences de salaire peuvent se limiter à 2 %.

Dans certains métiers d’employés, les données indiquent même un écart légèrement favorable aux femmes, avec un différentiel pouvant atteindre –2 %.

Ces résultats s’inscrivent dans un cadre juridique déjà ancien. Le code du travail impose depuis plusieurs décennies l’égalité de rémunération pour un travail identique. Le ministère du Travail rappelle ainsi que « tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Des écarts de salaire plus marqués dans les fonctions de direction

Les écarts observés dans les statistiques globales proviennent en grande partie de la distribution des postes dans l’économie.

Les femmes restent moins nombreuses dans les niveaux hiérarchiques les plus élevés. Cette situation influence mécaniquement les moyennes salariales, puisque les plus fortes rémunérations se concentrent dans les fonctions dirigeantes.

Plus on progresse dans la hiérarchie, plus la rémunération dépend de facteurs individuels. Les primes, bonus, stock-options ou négociations individuelles jouent alors un rôle important.

Ces mécanismes introduisent davantage de dispersion salariale. Les différences observées dans ces catégories pèsent donc fortement dans les statistiques globales.

À l’inverse, dans les secteurs où les rémunérations reposent principalement sur des grilles collectives — fonction publique, certaines professions administratives ou métiers encadrés par des conventions collectives — les écarts restent généralement faibles.

Les trajectoires professionnelles restent un facteur déterminant

Les parcours professionnels expliquent également une partie des différences observées.

Les femmes connaissent plus souvent des interruptions de carrière liées à la parentalité. Ces périodes influencent la progression salariale, l’ancienneté ou l’accès aux promotions.

Le recours plus fréquent au temps partiel joue également un rôle central. Les statistiques montrent que ces formes d’emploi restent nettement plus répandues chez les femmes.

Enfin, la segmentation du marché du travail continue d’influencer les revenus. Les métiers très qualifiés de l’ingénierie ou du numérique, où les salaires sont élevés, comptent encore une majorité d’hommes. À l’inverse, les professions du soin ou de l’enseignement, fortement féminisées, offrent des rémunérations plus modestes.

Au total, les écarts de salaire observés dans les statistiques reflètent largement la structure du marché du travail et les trajectoires professionnelles. Les comparaisons strictement équivalentes montrent des différences beaucoup plus faibles que celles mises en avant dans les indicateurs globaux.