SFR officiellement racheté : quels changements à prévoir ?

Le paysage français des télécommunications se transforme radicalement. Orange, Bouygues Telecom et Free ont officiellement racheté SFR pour 20,35 milliards d’euros, après huit mois de négociations. Cette opération historique, annoncée le 6 juin 2026, ramène la France à trois opérateurs mobiles principaux et redessine un marché qui comptait 25,5 millions d’abonnés SFR.

L’accord, signé samedi soir, met fin à des mois d’incertitude mais reste soumis à l’examen des autorités de la concurrence. Les régulateurs français et européens disposeront de dix-huit mois pour valider cette transaction qualifiée par les acteurs d' »une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications ».

Bouygues grand gagnant de la répartition

Les trois acquéreurs se partagent inégalement la facture : Bouygues Telecom supporte 42% du coût total, Free (groupe Iliad) 31% et Orange 27%. Cette répartition reflète la taille des actifs récupérés et les contraintes concurrentielles imposées au leader historique.

Bouygues Telecom sort grand vainqueur de l’opération. L’entreprise récupère l’intégralité du segment professionnel SFR Business, environ 6,4 millions de clients particuliers et les infrastructures réseau en zones peu denses. Cette acquisition propulse Bouygues au rang de deuxième opérateur français, bouleversant la hiérarchie établie.

Free privilégie une stratégie de volume en acquérant les 6 millions d’abonnés RED by SFR, la marque low-cost du groupe, plus 2 millions de clients grand public supplémentaires. L’opérateur de Xavier Niel atteindra ainsi 31 millions d’abonnés en France, consolidant sa position de challenger.

Orange, contraint par sa position dominante, hérite de 4,9 millions de clients et de plusieurs marques d’opérateurs virtuels comme Réglo Mobile et Syma Mobile. Compensation partielle : l’opérateur historique renforce son portefeuille de fréquences avec 47 MHz supplémentaires.

Numéros préservés, transition progressive

Les clients SFR conserveront leurs numéros de téléphone lors de la migration. Le principe de portabilité des lignes s’appliquera automatiquement, sans démarche particulière des abonnés pour maintenir leurs numéros en 06 ou 07.

La continuité de service constitue une priorité absolue. Cartes SIM, box internet et factures demeureront inchangées pendant de longs mois. « La migration de millions d’abonnés, des infrastructures et des systèmes constitue un programme industriel pluriannuel », précisent les opérateurs dans leur communiqué officiel. La disparition effective de la marque au carré rouge ne surviendra pas avant plusieurs années, avec une phase transitoire d’au moins 30 mois prévue.

L’inquiétante question des prix

La principale crainte des consommateurs porte sur l’évolution des tarifs. La France bénéficie actuellement des prix de téléphonie parmi les plus compétitifs au monde. Selon la Fédération française des télécoms, un forfait mobile avec 20 gigaoctets coûte environ 13 euros par mois, contre le double en Allemagne et quatre fois plus aux États-Unis.

Cette situation avantageuse résulte de la guerre des prix déclenchée par l’arrivée de Free en 2012. Le passage de trois à quatre opérateurs avait alors fait chuter drastiquement les tarifs. L’opération inverse suscite logiquement des inquiétudes légitimes.

Thierry Pénard, professeur d’économie à l’université de Rennes-I, a alerté lors d’une audition au Sénat : « Quand certains pays ont connu un passage de quatre à trois opérateurs, cela s’est traduit par des hausses de prix, non pas immédiatement, mais après un ou deux ans ». Le risque de « phénomènes de coordination, voire de collusion » entre les acteurs restants constitue une préoccupation majeure des régulateurs.

Le parcours d’obstacles réglementaires commence

L’opération demeure conditionnée à l’obtention des autorisations des autorités de concurrence françaises et européennes. Ces instances disposent de dix-huit mois pour évaluer les implications de ce rachat sur l’équilibre du marché.

Roland Lescure, ministre de l’Économie, a souligné la nécessité d' »un examen approfondi par les autorités de la concurrence compétentes, qui auront la responsabilité d’évaluer avec la plus grande rigueur ses conséquences sur le marché, la diversité de l’offre, ainsi que sur l’équilibre concurrentiel ».

L’Autorité de la concurrence pourra imposer des conditions strictes : cessions de fréquences, engagements d’investissement ou obligations tarifaires spécifiques. Ces contraintes pourraient modifier substantiellement les termes de l’accord initial, à l’image d’autres restructurations industrielles majeures récentes.

Le calendrier prévisionnel table sur une signature de la documentation juridique définitive au second semestre 2026, pour une réalisation effective de la transaction au second semestre 2027. Un délai qui laisse planer de nombreuses incertitudes sur le devenir de cette opération historique.