Si vous avez encore cet objet chez vous, il se revend jusqu’à 50 000 euros

Les cassettes VHS faisaient partie intégrante de nos salons il n’y a pas si longtemps, et elles refont surface de manière surprenante ces dernières années. Même si leur production s’est arrêtée en 2008, ces petites reliques rétro attirent de plus en plus d’amateurs depuis 2016.

Des pépites planquées dans le grenier

1984 et 1994, font un tabac chez les collectionneurs. Ces éditions spéciales se reconnaissent à leur jaquette arborant un logo en forme de diamant noir. Parmi les titres les plus recherchés figurent « Mulan » et « Les 101 Dalmatiens », pouvant atteindre jusqu’à 15 000 dollars si tout est nickel.D’autres classiques Disney comme « La Belle et la Bête », « Le Roi Lion », « La Petite Sirène » et « Alice au pays des merveilles » se vendent entre 50 et 2 000 dollars selon leur état.

Des ventes phénoménales qui font rêver

Au-delà des classiques Disney, il existe des ventes aux enchères ayant dépassé toutes les attentes. Par exemple, la cassette des « Goonies » a été cédée pour 50 000 euros sur eBay. De même, une édition originale de « Star Wars : Un nouvel espoir » a trouvé preneur pour environ 35 000 dollars, tandis qu’une VHS du film culte « Les Dents de la mer » s’est vendue pour 32 500 dollars.

Ces montants montrent bien que, même à l’ère du streaming, ces objets vintage continuent de faire sensation auprès des collectionneurs.

Comment repérer et vendre vos vieilles VHS

Si vous êtes tenté d’explorer le marché des cassettes VHS rares, plusieurs sites offrent un cadre propice pour en discuter et vendre ces pépites. eBay reste la plateforme privilégiée en France, tandis que Etsy propose aussi un espace dédié aux articles vintage destinés aux passionnés. En plus, des groupes Facebook dédiés à ce hobby permettent de vendre rapidement au bon prix.

Avant de mettre la main sur une vente, prenez le temps d’identifier correctement vos cassettes Black Diamond. Vérifiez que l’emblématique logo en diamant noir figure bien sur la jaquette et examinez l’état général de votre cassette. Même si la plupart se vendent habituellement entre 10 et 50 dollars, certaines pièces exceptionnelles peuvent valoir beaucoup plus.