Smartphones : les livraisons mondiales chutent de 20% au T3 2026

Vous souhaitez acquérir un smartphone à moins de 200 euros ? Il va falloir chercher ailleurs : ces modèles ont presque disparu des magasins. Au troisième trimestre 2026, le marché mondial des smartphones a subi sa plus forte contraction depuis 2012, avec une chute de 20% des livraisons selon Counterpoint Research. La raison ? Une pénurie de mémoire DRAM et NAND qui bouleverse le secteur. Voici les détails d’une crise qui reconfigure le paysage technologique mondial.

Les origines de la crise : trois raisons principales

La mémoire : l’IA surpasse les smartphones

Depuis la fin 2025, les fabricants de puces mémoire ont opéré un changement stratégique. Samsung, SK Hynix et Micron, qui dominent 95% du marché mondial de la DRAM, ont redirigé leurs priorités vers les centres de données pour l’intelligence artificielle. La raison ? Une rentabilité supérieure : une puce HBM3 destinée aux serveurs IA rapporte trois à quatre fois plus qu’une puce LPDDR5 pour smartphone. Les géants comme Microsoft, Google et Amazon ont augmenté leurs commandes pour soutenir leurs infrastructures ChatGPT, Gemini et Alexa. Cette réorientation des chaînes de production a laissé l’industrie mobile en déficit.

Une hausse des prix de 300% pour la DRAM et la NAND

Les chiffres sont éloquents. Selon IDC, les prix de la mémoire DRAM et NAND ont grimpé de plus de 300% en une année. En octobre 2025, une barrette de 8 Go de LPDDR5 coûtait 12 dollars, contre 38 dollars un an plus tard. Pour le stockage NAND, la tendance est similaire : un module de 256 Go est passé de 15 à 48 dollars. Arthur Guo, analyste chez IDC, précise que les fabricants répercutent cette hausse des coûts sur les consommateurs, entraînant une inflation qui pénalise les constructeurs aux faibles marges.

Effets : une baisse de 20% des livraisons mondiales

Le troisième trimestre 2026 est un tournant. Counterpoint Research estime les livraisons mondiales à 280 millions d’unités, contre 350 millions l’année précédente. « C’est le deuxième trimestre consécutif à subir l’impact de la crise de la mémoire », note Shilpi Jain, analyste chez Counterpoint Research. Tous les segments sont touchés, mais l’entrée de gamme est la plus affectée : les ventes de téléphones à moins de 100 dollars ont chuté de 60% au deuxième trimestre 2026, selon IDC. Les consommateurs gardent leurs appareils plus longtemps ou se tournent vers le marché du reconditionné.

Qui s’en sort, qui pâtit ? Analyse de la redistribution

Apple et Samsung : les raisons de leur résilience

Dans un marché en déclin, deux géants parviennent à tirer leur épingle du jeu. Apple a atteint 22% de parts de marché au troisième trimestre 2026, contre 18% l’année précédente, dépassant pour la première fois les 20% durant cette période traditionnellement faible pour l’iPhone. Samsung reste leader mondial avec 23% de parts, contre 19% auparavant. Leur secret réside dans leur capacité d’approvisionnement privilégiée. Apple bénéficie de contrats pluriannuels avec ses fournisseurs et paie comptant, assurant sa priorité. Samsung, en tant que fabricant intégré, produit sa propre mémoire et gère ses arbitrages en interne. Le chiffre d’affaires d’Apple issu des ventes d’iPhone a progressé de 21,7% sur un an, passant de 44,58 à 54,25 milliards de dollars au troisième trimestre 2026.

Xiaomi, Oppo et Vivo en difficulté

En revanche, les fabricants chinois rencontrent de grandes difficultés. Xiaomi a vu ses livraisons chuter de plus de 30%, sa part de marché passant de 14% à 10%. Oppo et Vivo ont chacun reculé de plus de 20%, avec respectivement 9% et 8% de parts. Pourquoi ce déclin ? Leur modèle économique repose sur des volumes élevés et des marges réduites, des segments où la hausse des composants rend la production non rentable. Incapables de répercuter intégralement les coûts, ils réduisent volontairement leurs volumes ou se retirent de certains marchés. En Inde et en Afrique, les offres d’entrée de gamme se raréfient considérablement.

Conséquence pour les consommateurs : une inflation de 20% depuis janvier 2026

Pour les consommateurs, la hausse des prix est inévitable. Les prix des smartphones ont augmenté de 20% depuis janvier 2026. IDC prévoit un prix de vente moyen de 581 dollars en 2026, en hausse de 27,6% par rapport à 2025. Francisco Jeronimo, vice-président chez IDC, affirme que « l’époque des smartphones bon marché est terminée ». Un Redmi Note vendu 149 euros en décembre 2025 coûte 189 euros en octobre 2026. Les Galaxy A de Samsung ont augmenté de 30 à 50 euros selon les modèles. Seuls les iPhone maintiennent leurs tarifs officiels, Apple absorbant partiellement la hausse grâce à ses marges confortables. Les ventes d’iPhone n’ont jamais été aussi élevées malgré la crise générale.

Perspectives jusqu’en 2028

Prévisions d’IDC et défis futurs

Aucune amélioration rapide n’est attendue. Selon IDC, l’approvisionnement en mémoire ne se stabilisera pas avant 2028. Pourquoi cette attente prolongée ? La construction de nouvelles usines nécessite 18 à 24 mois. SK Hynix et Micron ont annoncé des investissements de 15 et 12 milliards de dollars pour augmenter leurs capacités, mais les premières lignes de production ne débuteront qu’au second semestre 2027. D’ici là, le marché devrait connaître une baisse annuelle de 16,7% en 2026. Les analystes prévoient une consolidation accrue, ne laissant que trois ou quatre grands acteurs en 2028, contre une dizaine aujourd’hui. Pour les consommateurs, la normalisation des prix s’effectuera progressivement entre 2028 et 2029, sans retour aux niveaux de 2025.