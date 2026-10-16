Passage à l’heure d’hiver 2026 : à quelle date se fait le changement d’heure cette année ?

Les Français reculeront leurs montres d’une heure dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026. À 3 heures du matin, il sera en réalité 2 heures : une heure de sommeil supplémentaire, mais aussi une bascule vers l’heure d’hiver anormalement précoce. Il faut remonter six ans en arrière, jusqu’à 2020, pour retrouver un basculement aussi tôt dans le calendrier.

Ce changement intervient en plein milieu des vacances scolaires. Les jours suivants, les Français constateront une nuit qui tombe plus tôt le soir, compensée par un jour qui se lève plus tôt le matin.

Pourquoi cette date tombe si tôt

Le passage à l’heure d’hiver est fixé au dernier dimanche d’octobre, une règle commune aux États membres de l’Union européenne depuis 1998. En 2026, ce dernier dimanche tombe le 25, la date la plus hâtive possible selon ce calendrier. À titre de comparaison, le basculement avait eu lieu le 30 octobre en 2021 et le 29 octobre en 2022.

Cette précocité ne résulte d’aucune décision politique nouvelle : elle découle d’une simple mécanique calendaire qui joue sur des millions de nuits françaises.

Les effets sur le sommeil et l’humeur restent connus, même s’ils sont passagers. Le changement d’heure peut provoquer un coup de blues automnal lié au manque de lumière, ainsi que des perturbations transitoires du sommeil quand l’horloge biologique se dérègle.

Baisse de concentration Troubles digestifs Hausse des accidents de la route

Les conséquences psychologiques peuvent être sensibles chez certains publics. Les enfants, les nourrissons, les personnes âgées et celles souffrant déjà de troubles du sommeil sont parmi les plus exposés.

Ces effets disparaissent toutefois en quelques jours, et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) considère l’heure d’hiver comme la plus favorable pour l’organisme, car elle se rapproche de l’heure solaire réelle.

Pour limiter l’inconfort des premiers jours, quelques habitudes aident à encaisser la transition. Décaler progressivement l’heure du coucher et du dîner de 15 à 20 minutes dans les jours qui précèdent le 25 octobre facilite l’ajustement. Une fois la nouvelle heure installée, s’exposer à la lumière naturelle le matin aide à resynchroniser l’organisme, car cette lumière stoppe la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. Éviter les écrans avant de dormir et conserver des horaires de repas réguliers complètent ces recommandations.

« En 2-3 jours, l’organisme commence normalement à s’habituer à la nouvelle heure », indique Catherine Lamblin, médecin du sommeil, dans le magazine Pleine Vie. Un délai d’adaptation court, qui explique pourquoi la gêne ressentie les tout premiers jours ne dure généralement pas.

La question de la suppression pure et simple de ce rituel semestriel reste, elle, sans réponse. Une consultation publique européenne avait montré qu’une majorité de citoyens souhaitait y mettre fin, mais aucun accord n’a été trouvé entre les États membres sur le choix d’une heure fixe, été ou hiver.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a relégué ce dossier au second plan, et il ne devrait pas revenir à l’ordre du jour dans un avenir proche. Le va-et-vient entre les deux heures reste donc la norme, au moins jusqu’au prochain rendez-vous : le passage à l’heure d’été est fixé au 28 mars 2027.