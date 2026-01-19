SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV M pour renforcer ses liaisons européennes

SNCF Voyageurs poursuit l’expansion de sa flotte à grande vitesse. L’opérateur public a validé l’achat de 15 rames TGV M supplémentaires auprès de Alstom, une commande stratégique destinée à soutenir la croissance du trafic international et à améliorer l’expérience des voyageurs.

SNCF Voyageurs : un investissement stratégique de 600 millions d’euros

L’annonce confirme la dynamique d’investissement engagée par SNCF Voyageurs sur le segment de la grande vitesse. Avec cette nouvelle tranche, le transporteur entend anticiper l’augmentation de la demande sur certains axes transfrontaliers, tout en s’appuyant sur un matériel roulant présenté comme plus flexible et plus performant.

Cette commande, financée en fonds propres, représente un montant d’environ 600 millions d’euros. Elle doit permettre d’augmenter les capacités sur les liaisons reliant les grandes métropoles françaises à Bruxelles, un corridor considéré comme stratégique dans le réseau européen à grande vitesse.

Un renforcement ciblé des dessertes internationales

Les 15 rames commandées sont destinées en priorité aux relations entre la France et la Belgique. Leur livraison est attendue à l’horizon 2029, avec une mise en service progressive à mesure de leur réception. Pour SNCF Voyageurs, l’enjeu est de consolider sa présence sur des liaisons à forte fréquentation, dans un contexte de concurrence accrue.

« Ces 15 rames supplémentaires dans lesquelles nous investissons en fonds propres marquent une nouvelle étape dans notre stratégie de développement sur le marché de la grande vitesse en France et en Europe », souligne Alain Krakovitch, directeur TGV-Intercités de SNCF Voyageurs. « En tant que leader européen de la grande vitesse, nous choisissons d’investir pour poursuivre notre développement et attirer des voyageurs toujours plus nombreux », ajoute-t-il.

Le TGV M au cœur de la modernisation

Le TGV M, également connu sous le nom d’Avelia Horizon, constitue la nouvelle génération de trains à grande vitesse développée par Alstom. Il se distingue par sa modularité, censée permettre une adaptation plus fine de la capacité selon la demande, ainsi que par des améliorations en matière de confort, de connectivité et d’accessibilité.

Pour SNCF Voyageurs, ces innovations doivent contribuer à proposer une offre plus attractive, tout en optimisant les coûts d’exploitation. Le TGV M est présenté comme un levier clé pour répondre aux attentes des voyageurs et aux exigences de performance économique et environnementale.

Un programme industriel de grande ampleur

Cette commande correspond à la quatrième tranche optionnelle du contrat Avelia Horizon conclu entre SNCF Voyageurs et Alstom. Avec ces 15 rames supplémentaires, le total des commandes fermes atteint désormais 160 trains.

SNCF Voyageurs a déjà commandé 115 rames, dont 100 destinées au marché français et 15 pour le développement de son activité en Italie. À ce volume s’ajoutent les 30 rames commandées par Eurostar Group, auxquelles peuvent encore s’ajouter 20 rames optionnelles. Depuis 2023, des essais en conditions réelles sont menés afin de sécuriser le calendrier industriel et préparer le déploiement progressif des rames sur le réseau.

Un signal fort pour le marché ferroviaire

Au-delà de l’aspect industriel, cette annonce envoie un signal clair au marché ferroviaire européen. Elle illustre la volonté de SNCF Voyageurs de rester un acteur central de la grande vitesse, à l’heure où la mobilité durable et l’ouverture à la concurrence redessinent le paysage du transport ferroviaire.

Pour les voyageurs, l’arrivée de ces nouvelles rames doit se traduire par une offre renforcée et une qualité de service améliorée. Pour Alstom, elle consolide un programme industriel de long terme autour d’un train appelé à devenir la référence de la grande vitesse de nouvelle génération.