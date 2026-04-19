France Travail lance un outil pour signaler les formations douteuses telles que « formation sur les dragons »

Dans l’idée de rendre plus transparentes et mieux encadrées les formations professionnelles en France, France Travail met en place un nouvel outil de signalement. Cette décision fait suite à la diffusion de l’émission « Complément d’enquête« , qui a pointé des dérives dans certaines formations répertoriées sur le site de l’organisme public. L’objectif est de permettre aux demandeurs d’emploi de remonter des formations jugées inappropriées ou suspectes, une démarche importante à une époque où l’acquisition de compétences professionnelles reste primordiale.

Pourquoi un signalement maintenant ?

C’est la révélation de « Complément d’enquête » qui a déclenché l’initiative : l’émission a mis en lumière des formations sur des sujets aussi improbables qu’une « formation sur les dragons », rapporte franceinfo. Une semaine après la diffusion, France Travail, porté par son directeur orientation et formation, Hervé Jouanneau, a annoncé vouloir agir.

Des mots-clés comme « chamanisme, mission de l’âme, guérison karmique » peuvent attirer la curiosité, mais, selon Hervé Jouanneau, ils « ne paraissent pas être en rapport avec de la formation professionnelle ». France Travail veut donc écarter de son offre tout contenu qui n’aide pas vraiment à développer des compétences professionnelles.

Qui gère quoi ?

La gestion du catalogue des formations est assurée par France Travail, en lien avec la Mission interministérielle de lutte contre la fraude. Cela dit, comme le précise Hervé Jouanneau, les formations ne sont pas directement enregistrées par France Travail : elles proviennent du catalogue collecté par le réseau des Carif-Oref. Ce fonctionnement montre à quel point la gestion des offres est complexe et répartie.

Pour alimenter son site, France Travail propose aujourd’hui entre 300 000 et 400 000 formations. Malgré ce volume, depuis janvier, environ 250 formations ont été supprimées, ce qui témoigne d’un effort continu pour épurer le catalogue.

Quelques chiffres à retenir

L’engagement financier de France Travail dans la formation professionnelle est massif : en 2025, l’organisme a financé environ 270 000 formations pour un total d’1,2 milliard d’euros. Ces données donnent une idée de l’ampleur des opérations et confirment la nécessité d’un encadrement strict.

Le développement de l’outil de signalement a commencé septembre dernier et il devrait être opérationnel d’ici l’automne. Il permettra aux demandeurs d’emploi d’alerter directement depuis le site internet de l’organisme lorsqu’ils repèrent des offres inappropriées.