Starbucks taille dans ses effectifs et simplifie son menu

La chaîne de cafés américaine va supprimer plus de 1.100 postes et réduire son offre pour relancer son activité.

Un recentrage opérationnel pour Starbucks

Starbucks engage un virage stratégique majeur. Brian Niccol, PDG de la chaîne américaine de cafés, a annoncé une vaste restructuration qui touchera les fonctions administratives et le menu des boissons. Dans un message adressé aux employés, il a confirmé la suppression de 1.100 postes ainsi que de « plusieurs centaines » d’autres actuellement vacants, au niveau mondial.

Cette réduction de personnel ne concernera pas les baristas des 40.576 établissements Starbucks à travers le monde. Les coupes visent plutôt les fonctions support, notamment l’administration, la distribution et la logistique. « Nous simplifions notre structure, nous retirons des couches et des doublons et nous formons des équipes plus petites et plus agiles », a expliqué Brian Niccol, qui a pris la tête de l’entreprise en septembre dernier.

La décision intervient alors que Starbucks traverse une période difficile. Ses ventes mondiales ont reculé de 4 % au premier trimestre de l’exercice 2024-2025, en raison d’une baisse de 6 % du nombre de transactions. Pour y remédier, la direction mise sur le plan « Back to Starbucks », visant un retour aux fondamentaux de la marque.

Un menu allégé pour améliorer l’expérience client

Parallèlement à la réduction des effectifs, Starbucks va simplifier son offre de boissons et d’aliments. Une « optimisation » du menu est en cours, avec la suppression d’environ 30 % des options aux États-Unis d’ici la fin septembre.

Ce processus débute le 4 mars avec la disparition de certaines boissons « moins populaires », dont des variantes du Frappuccino, le Royal English Breakfast Latte et le White Hot Chocolate. « Ces articles sont peu achetés, peuvent être complexes à réaliser ou sont similaires à d’autres boissons de notre menu », a justifié l’entreprise.

Ce changement vise à améliorer la lisibilité de l’offre pour les clients, garantir une meilleure constance dans le goût des boissons et réduire les temps d’attente. L’objectif affiché est d’atteindre un délai maximal de quatre minutes pour la plupart des commandes. Parmi les autres initiatives récentes de Starbucks, on note la suppression du surcoût pour les alternatives au lait de vache, le retour des stands de libre-service pour le sucre et les épices, ainsi que l’inscription des noms des clients sur les gobelets.

Avec cette restructuration et cette rationalisation de l’offre, Starbucks espère renouer avec la croissance et reconquérir une clientèle en quête de rapidité et de qualité. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits dans un secteur très concurrentiel.