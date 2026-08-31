Taxe fast-fashion : combien allez-vous payer en plus ?

Le 31 août 2026, la France franchit une étape en devenant le premier pays européen à imposer une taxe sur l’ultra fast-fashion. Ce malus, qui s’étalera sur cinq ans jusqu’en 2030, marque le début d’une transformation du marché textile européen. Dès le 1er septembre, chaque vêtement vendu par des plateformes comme Shein, Temu ou AliExpress sera soumis à une pénalité en fonction de sa catégorie et de son impact environnemental.

Un barème progressif sur cinq ans

Le ministère de la Transition écologique a publié un arrêté le 28 août, détaillant les modalités de ce dispositif adopté en juillet par le Parlement. Quinze catégories de vêtements sont concernées, allant des sous-vêtements aux manteaux, avec une augmentation progressive des montants chaque année.

Le barème initial reste abordable. Selon Capital, une paire de chaussettes ou un boxer coûtera 0,50 euro de pénalité supplémentaire, tandis qu’un T-shirt sera taxé de 2 euros, un jean de 9 euros et une veste de 12 euros. Les montants sont ajustés selon le score environnemental, avec un plafond strict de 50 % du prix hors taxe. Ainsi, un T-shirt vendu 4 euros ne pourra pas avoir plus de 2 euros de malus. Ces quinze catégories couvrent la majeure partie de l’offre de la fast-fashion, incluant boxers, chemises, jeans, robes, manteaux, pantalons, pulls, T-shirts et polos. Chaque article sera évalué selon des critères environnementaux précis.

En 2030, la pénalité pour une veste atteindra 19,50 euros, tout en restant plafonnée à 50 % du prix. Un caleçon ou une paire de chaussettes passera de 0,50 euro à 2 euros. Le Figaro note que l’augmentation suit une courbe exponentielle avec des paliers en 2027, 2028 et 2029, l’objectif étant de rendre le modèle économique de l’ultra fast-fashion insoutenable. Les fonds collectés iront à une enveloppe pour financer les bonus des entreprises textiles vertueuses, assurant ainsi un circuit fermé où les plateformes asiatiques contribuent à la transition écologique en France.

Une stratégie progressive

Le gouvernement mise sur une approche graduelle. Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, déclare : « Avec ce malus, la France, pionnière en Europe, déploie un outil puissant pour contrer un modèle où les vêtements passent rapidement du magasin à la poubelle. »

Cette progressivité permet aux plateformes d’adapter leur stratégie en réduisant les volumes, améliorant la qualité ou intégrant des filières de réparation. Le critère incitant à la réparation, basé sur le rapport prix-coût de réparation, devient crucial. Plus un vêtement est bon marché et difficile à réparer, plus la pénalité augmente.

Le dispositif a été testé sur six entreprises françaises : Kiabi, Decathlon, Jules, Petit Bateau, E.Leclerc et Carrefour, qui ne seront pas affectées. Le gouvernement souligne que les responsables des difficultés du secteur textile en France sont surtout Shein et Temu, qui vendent des volumes bien supérieurs à des marques comme Zara. Primark, Zara, Uniqlo et H&M échappent également au malus, car le seuil de volumes massifs cible uniquement les plateformes asiatiques, qui sortent plusieurs milliers de nouveaux modèles chaque semaine. Selon CBNews, la loi a été révisée pour se concentrer sur l’ultra fast-fashion et protéger les entreprises employant en France.