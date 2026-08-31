Bonne nouvelle : la taxe foncière peut tomber à 0€ si vous cochez cette case oubliée de votre déclaration

« On peut être exonéré de taxe foncière sans le savoir dans certains cas précis », prévient Brice Cardi, président de l’Adresse. Parmi ces cas figure celui des propriétaires âgés de plus de 75 ans au 1er janvier 2026 : ils peuvent obtenir une exonération complète sur leur résidence principale, à condition que leur revenu fiscal de référence de 2025 ne dépasse pas 12 793 euros pour une personne seule.

Ce plafond n’est pas figé. Il augmente de 3 416 euros par demi-part supplémentaire, et grimpe à 19 625 euros pour un couple. Le revenu fiscal de référence à retenir figure sur l’avis d’impôt sur le revenu, un document que beaucoup de contribuables ne pensent pas à croiser avec leur avis de taxe foncière.

Entre 65 et 75 ans, un rabais automatique de 100 euros

Les propriétaires âgés de 65 à 75 ans ne peuvent pas prétendre à l’exonération totale. Mais avec le même niveau de ressources, l’administration fiscale applique automatiquement un dégrèvement de 100 euros sur le montant dû pour l’habitation principale, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire.

D’autres publics bénéficient d’un allègement sans avoir à vérifier leurs revenus. Les bénéficiaires de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’Allocation supplémentaire d’invalidité sont exonérés automatiquement. Les titulaires de l’Allocation aux adultes handicapés le sont aussi, mais sous condition de ressources cette fois.

Le cas des seniors entrés en maison de retraite ou en Ehpad mérite une attention particulière : ils conservent l’exonération pour leur ancien logement, à condition que celui-ci reste vacant. Si les revenus dépassent légèrement les plafonds, un mécanisme de lissage dégressif évite de perdre l’avantage du jour au lendemain.

Pour les propriétaires qui ne remplissent aucun de ces critères d’exonération totale, un autre filet existe : un plafonnement limite la taxe foncière sur la résidence principale à 50 % des revenus du foyer. Ce dispositif s’applique aux propriétaires non soumis à l’impôt sur la fortune immobilière en 2025, avec un revenu fiscal de référence inférieur à 30 083 euros pour une part. Il faut alors envoyer le formulaire 2041-DPTF-SD aux services fiscaux, avant le 31 décembre 2027.

D’autres dispositifs concernent certains logements neufs, les propriétaires sous conditions de revenus ou encore les biens ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique. Brice Cardi précise à Capital que « ces exonérations reposent toutefois sur des critères précis et, dans certains cas, sur une décision de la commune ou de l’intercommunalité ».

Les dépenses de rénovation doivent répondre à des seuils particuliers, et l’exonération, temporaire, n’efface pas forcément toutes les lignes de l’avis, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant souvent maintenue.

Le président de l’Adresse met en garde contre une idée reçue répandue, rappelant qu’il faut se méfier du raccourci consistant à dire qu’une rénovation énergétique permet automatiquement de ne plus payer de taxe foncière.

Ces dispositifs prennent tout leur poids dans un contexte où la taxe foncière augmente dans une grande partie de la France, portée par la revalorisation des bases fiscales. La valeur locative cadastrale, qui sert de base de calcul, progresserait d’environ 0,8 % en 2026 sous l’effet de l’inflation, une hausse mécanique qui touche de nombreux ménages, retraités compris.

Face à cette progression, il reste conseillé de vérifier attentivement son avis dès sa réception, même quand l’exonération est censée s’appliquer automatiquement. En cas d’erreur ou de difficulté financière ponctuelle, une demande de remise gracieuse peut être adressée directement au centre des impôts dont dépend le propriétaire.