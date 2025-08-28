Taxe foncière : la mauvaise surprise qui attend des millions de propriétaires

Alors que la rentrée fiscale s’invite avec le retour des vacances et la reprise scolaire, plus de 32 millions de propriétaires français ont commencé à recevoir leurs avis de taxe foncière depuis le 25 août. Cette année, on parle d’une augmentation nationale de 1,7% due à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Les propriétaires doivent aussi se préparer à des hausses supplémentaires liées aux taux communaux.

Augmentations nationales et effets locaux

La hausse nationale de la taxe foncière fait déjà beaucoup parler d’elle. Sylvain Grataloup, président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers, dénonce que « la taxe foncière en 10 ans a augmenté de 32,9%« . Il met en garde contre les surprises qu’apporteront les taux communaux en plus : « À ces 1,7% s’ajoute le taux communal. Là, ça peut faire de vraies variations. »

Prenons l’exemple de Pontivy (Morbihan) où l’augmentation locale s’élève à 2,25%. Cette hausse concernera directement des habitants comme Christian et Joëlle. Leur facture passera de 1.125 euros en 2022 à 1.257 euros en 2024. Cette augmentation sert à financer un nouvel Ehpad et un parc, avec des recettes fiscales prévues de 500.000 euros. À Ploërmel, la situation est encore plus marquée avec une hausse de 8%.

Réactions face aux augmentations

Les avis des propriétaires varient face à ces hausses. Christian et Joëlle se plaignent : “Ça ne cesse d’augmenter et nos pensions n’ont pas augmenté.” De son côté, Christine Le Strat, maire confrontée à ces décisions difficiles, confie : “C’est un vrai déchirement… mais c’était indispensable pour moderniser la ville.”

Mais toutes les communes ne suivent pas la même voie. À Tonneins (Lot-et-Garonne), aucune hausse n’est prévue cette année, grâce à une baisse progressive des taux d’impôts fonciers de 2,5 points par an depuis deux ans. Dante Rinaudo précise : “On a beaucoup travaillé sur la dépense publique et les frais de fonctionnement.” Cette stratégie montre qu’il est possible d’ajuster les taux, malgré les bases calculées par l’État.

Dates et modalités pratiques

Les contribuables doivent bien noter les échéances fiscales. Pour ceux qui ne sont pas mensualisés, les avis seront dispo en ligne dès le 28 août 2025, tandis que les mensualisés devront attendre jusqu’au 20 septembre 2025. Les envois postaux se feront entre le 25 août et le 19 septembre 2025 pour les premiers, et entre le 22 septembre et le 8 octobre 2025 pour les seconds.

Les paiements doivent être effectués avant le 15 octobre 2025 pour les paiements classiques, et avant le 20 octobre 2025 pour ceux en ligne. Certains avis pourraient rencontrer des retards, ce qui entraînera un décalage des dates limites correspondantes.

Enjeux politiques et perspectives d’avenir

À l’approche des élections municipales de 2026, freiner la hausse des impôts devient un enjeu politique de taille pour les maires candidats à leur propre reconduction. Sylvain Grataloup rappelle que “Il y a une échéance en 2026 qui invite évidemment les maires… à adoucir l’humeur des propriétaires.”