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Terres rares : la nouvelle bataille industrielle du XXIe siècle

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La rédaction JDE
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The Nesjavellir Geothermal Power Plant in Þingvellir, Iceland, public domain | journaldeleconomie.fr
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Lithium, cobalt, terres rares… Derrière la transition énergétique et la révolution numérique se joue une compétition mondiale pour des minerais devenus indispensables à l’économie moderne. Dans Lumières et ombres – La vérité interdite sur la guerre de l’énergie, Vincent Crouzet décrypte cette nouvelle géopolitique des ressources stratégiques qui redessine déjà l’équilibre des puissances.

Les minerais critiques au cœur de la puissance industrielle

Longtemps dominée par la rivalité autour du pétrole et du gaz, la géopolitique énergétique s’étend désormais aux minerais critiques. Ces ressources, essentielles à la production de batteries, d’équipements électroniques ou de technologies militaires, deviennent un enjeu stratégique majeur pour les économies développées. La transition énergétique accélère cette dynamique. Les voitures électriques, les éoliennes ou encore les systèmes de stockage d’énergie nécessitent d’importantes quantités de métaux rares. Cette demande croissante transforme certains minerais en ressources aussi stratégiques que le pétrole au XXe siècle. Dans son ouvrage, Vincent Crouzet souligne que cette nouvelle dépendance technologique crée une compétition mondiale pour le contrôle de ces ressources. Les États cherchent à sécuriser leurs approvisionnements afin de préserver leur autonomie industrielle et leur sécurité économique.

Une dépendance industrielle préoccupante

La compétition est d’autant plus intense que la production de ces minerais est extrêmement concentrée. La Chine, par exemple, domine largement le marché des terres rares et dispose d’un avantage considérable dans les chaînes de transformation et de raffinage. Cette concentration crée une vulnérabilité pour de nombreuses économies occidentales. Les tensions géopolitiques pourraient à tout moment perturber l’accès à ces matières premières, mettant en danger certaines industries stratégiques. Selon l’analyse développée dans le livre, la bataille pour les ressources critiques dépasse désormais la simple logique commerciale. Elle devient une dimension centrale de la rivalité entre grandes puissances.

Une nouvelle géopolitique des ressources

La compétition pour les minerais stratégiques s’étend également à de nouveaux territoires riches en ressources. Plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Asie du Sud-Est disposent de gisements convoités par les grandes puissances industrielles. Cette rivalité s’inscrit dans une transformation plus large de la géopolitique mondiale. Le contrôle des ressources naturelles et des chaînes d’approvisionnement devient un élément déterminant de la puissance économique. Dans ce contexte, la transition énergétique ne signifie pas la fin des rivalités géopolitiques autour des ressources. Elle marque au contraire l’ouverture d’une nouvelle phase de compétition mondiale.

Couv Vincent Crouzet
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