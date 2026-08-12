Truth Social a perdu 630 millions depuis janvier : la maison mère veut se renflouer en vendant les posts de Trump aux marchés financiers

La maison mère du réseau social Truth Social, Trump Media & Technology Group (TMTG), a annoncé lundi 10 août 2026 une perte nette de 238,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires du groupe sur la même période s’élève à environ 1,7 million de dollars.

L’écart avec l’an dernier est frappant. Au deuxième trimestre 2025, TMTG avait perdu un peu moins de 20 millions de dollars. Au premier trimestre 2026, la perte dépassait déjà les 400 millions de dollars. Selon le communiqué du groupe, l’essentiel de ces pertes provient de la dépréciation de ses actifs numériques, dont des cryptomonnaies, dans lesquelles TMTG avait investi massivement après avoir levé 2,5 milliards de dollars en 2025.

Truth Social reste le canal de communication officiel du président américain Donald Trump, principal actionnaire de TMTG. Le titre en Bourse perdait 0,43 % à 9,35 dollars dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street, lundi soir.

Un accès payant aux publications de Trump avant le grand public

Face à ces pertes, le groupe mise sur un nouveau produit baptisé Truth API. Il promet un accès quasi instantané aux publications de Donald Trump sur Truth Social, avant que le grand public n’en prenne connaissance. Le service, disponible sur abonnement, coûterait entre 60 000 et 100 000 dollars par mois selon le site Axios.

L’idée : permettre à des sociétés spécialisées dans les transactions ultra-rapides d’anticiper la réaction des marchés grâce à cette avance, pour potentiellement gagner des millions, voire des dizaines de millions de dollars en achetant ou vendant des actions ou des matières premières. Le directeur général par intérim de TMTG, Kevin McGurn, affirme dans un communiqué que Truth API « génère déjà des revenus », avec plus de dix contrats signés.

Le produit suscite une controverse politique. L’opposition démocrate y voit un mécanisme de corruption, certains s’inquiétant d’un système potentiellement sensible pour les marchés financiers. Le sénateur démocrate Mark Warner a annoncé sur X le dépôt d’un projet de législation destiné à « couper court à cette corruption et assurer que tous les Américains aient un accès libre et équitable aux annonces publiques faites par des responsables gouvernementaux ».

Dans un communiqué paru le 29 juillet 2026, la sénatrice Elizabeth Warren et le représentant Adam Schiff ont réclamé une enquête de la SEC, l’autorité de régulation des marchés boursiers américaine, dénonçant un abus de pouvoir scandaleux.

Une fusion à 6 milliards de dollars dans le nucléaire

TMTG mise aussi sur l’énergie pour redresser ses comptes dans les années à venir. L’entreprise a entamé un projet de fusion à 6 milliards de dollars avec TAE Technologies, qui cherche à développer la fusion nucléaire commerciale, à l’instar de son concurrent Helion Energy, soutenu par Sam Altman d’OpenAI.

TAE Technologies promet une centrale en service d’ici 2031, en s’appuyant sur une technologie censée reproduire la réaction qui alimente le Soleil, une technologie que personne n’a réussi à rendre rentable jusqu’à présent.

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs tenue le 10 août 2026, Kevin McGurn a présenté l’énergie comme un futur atout stratégique face à la hausse de la demande en électricité liée à l’intelligence artificielle et aux centres de données.