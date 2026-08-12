Ce pays offre logement gratuit et emploi à des volontaires : les premiers arrivés racontent ce qui les attend sur place et ça fait rêver

L’Italie recrute activement des volontaires venus du monde entier pour des missions rémunérées en nature, logement et nourriture remplaçant le salaire. Le principe est simple : quelques heures de travail par jour sur un projet social, environnemental ou éducatif, en échange d’un hébergement gratuit et, dans la plupart des cas, de repas inclus, explique Le Tribunal du Net. Les séjours durent d’une semaine à trois mois selon les programmes.

Deux plateformes centralisent l’essentiel de ces offres, Worldpackers et Volunteer World. Sur la première, hébergement et repas sont souvent gratuits. Sur la seconde, il faut compter entre 800 et 1 200 euros selon la durée et les services inclus, une somme qui couvre généralement l’encadrement, la logistique, l’assurance et parfois des activités annexes. Chaque fiche de mission détaille ce qui est compris et ce qui ne l’est pas.

Dauphins, tortues et cours d’anglais à Rome

Dans le Parc du Delta du Pô, à Comacchio, une mission de conservation des dauphins et des tortues marines se déroule du mardi au samedi, sur une à deux semaines. Les volontaires enchaînent excursions en bateau et formation, aux côtés de biologistes marins, pour favoriser la coexistence entre activités humaines et faune sauvage. Aucune qualification scientifique n’est demandée.

À Rome, un programme d’enseignement de l’anglais s’étale sur deux à 12 semaines. Le forfait comprend le transfert depuis l’aéroport, l’hébergement, les repas, le wifi et une assistance d’urgence disponible 24 heures sur 24. Aucun diplôme d’enseignant n’est exigé, seulement un bon niveau d’anglais et de la patience, l’objectif étant de donner accès à l’éducation à des personnes qui en sont souvent privées.

Toujours dans la capitale, une autre mission propose de s’occuper d’animaux pendant une à 12 semaines : alimentation, soins et campagnes de sensibilisation à l’adoption. Dans la province de Frosinone, une académie de yoga demande un engagement minimum de quatre semaines pour aider au fonctionnement quotidien d’un lieu dédié au bien-être.

Une famille italienne cherche par ailleurs un volontaire pour garder un bébé de huit mois, quatre heures par jour, en camping et selon la méthode Montessori. Jeu, repos, change et alimentation composent l’essentiel des tâches, contre logement et nourriture offerts.

Un niveau de base en italien et en anglais souvent exigé

La plupart des programmes réclament une connaissance basique de l’italien et de l’anglais. Les candidats doivent en général être majeurs, et certains projets acceptent les candidatures en couple ou en duo, selon la structure d’accueil.

Le volontariat à l’étranger connaît un essor porté par une recherche croissante d’expériences immersives plutôt que de tourisme passif, et l’Italie mise sur ces programmes pour dynamiser ses régions rurales. Les missions se déroulent aussi bien dans des villes comme Rome que dans de petites localités côtières, à l’image de Lido di Spina, en Émilie-Romagne, face à l’Adriatique.