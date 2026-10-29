« Un génie, vraiment un génie » : quand Poutine encense Elon Musk en pleine guerre, les diplomates européens ne cachent plus leur malaise

« Elon Musk est un génie, vraiment un génie », a lancé Vladimir Poutine mercredi 28 octobre 2026 à Moscou, à propos du patron de SpaceX pourtant visé ces derniers jours par de vives critiques venues de Kiev. Le président russe saluait ainsi les milliers de satellites que l’homme d’affaires américain a placés en orbite.

La déclaration a été prononcée lors de la visite d’une exposition organisée en marge du sommet Russie-Afrique, à Moscou, relaye le 20 Minutes. Poutine, accompagné de plusieurs dirigeants africains, écoutait alors une présentation du ministre russe du Développement numérique, Maksut Shadaev, consacrée à Rassvet, la constellation satellitaire que développe la Russie pour tenter de concurrencer Starlink.

L’écart est frappant : Rassvet ne compte qu’une trentaine de satellites, contre plus de 5 000 pour le réseau de SpaceX. Le chef du Kremlin a résumé ce contraste en s’interrogeant sur le nombre d’unités que Musk a en orbite, rappelant qu’il en a plus de 5 000, alors que la Russie, elle, n’en est qu’à ses premiers pas.

Poutine a aussi assuré que Moscou reste en lien avec ses interlocuteurs américains sur ces questions orbitales. « Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires américains, y compris M. Musk », a-t-il affirmé, avant d’évoquer la nécessité de « ne pas se gêner mutuellement et de maintenir un certain niveau de discipline et d’ordre » en orbite, où les flottes de satellites se multiplient.

Un différend persistant autour de l’accès à Starshield

Les éloges du président russe interviennent alors qu’un conflit oppose l’Ukraine et les États-Unis sur l’utilisation de Starshield, le réseau de satellites militaires alimenté par SpaceX. Kiev a commencé à signaler des pannes plus tôt en octobre 2026, peu après une querelle entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump autour d’un accord russo-américain sur le diesel.

Trump comme Musk ont nié toute responsabilité dans ces dysfonctionnements. Le patron de SpaceX a ensuite accusé l’Ukraine de détourner le service Starlink à des fins militaires. Kiev affirme de son côté que ces coupures ont compromis ses capacités à intercepter les drones russes et ralenti sa logistique le long de la ligne de front, alors que le conflit entre les deux pays entre dans sa cinquième année.

L’armée ukrainienne dépend largement des terminaux Starlink pour ses liaisons tactiques et pour guider ses frappes de drones, y compris en territoire russe, ce qui fait de ce réseau une cible stratégique pour Moscou. Musk a justifié à plusieurs reprises des restrictions géographiques imposées à son service par la volonté d’éviter une escalade directe avec la Russie ou la destruction en vol de ses appareils.

C’est dans ce climat que la reconnaissance publique du maître du Kremlin prend tout son relief. La Russie, puissance spatiale de longue date, cherche elle aussi à se doter d’une constellation internet civile et militaire, et Poutine n’a pas caché que son pays n’en est qu’à ses débuts face à l’avance prise par SpaceX.