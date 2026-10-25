Heineken obligé de verser 111 millions d’euros de dommages et intérêts à un rival grec

Un tribunal néerlandais a ordonné à Athenian Brewery, filiale grecque de Heineken, de verser 111 millions d’euros à Macedonian Thrace Brewery. Cette somme se décompose en 43 millions d’euros de dommages et intérêts et 68 millions d’euros d’intérêts accumulés.

L’affaire porte sur le comportement d’Athenian Brewery dans le secteur de la bière en Grèce entre 1998 et 2014. La décision des juges néerlandais fait suite à une procédure antérieure.

Heineken a communiqué cette condamnation un mercredi, selon Reuters.

Heineken a fait savoir qu’elle n’était pas d’accord avec le raisonnement du tribunal et qu’elle ferait appel de la décision. Le groupe juge la demande de dommages et intérêts formulée par Macedonian Thrace Brewery irréaliste.

Selon Heineken, le tribunal s’est fondé sur des hypothèses concernant les volumes que son concurrent aurait vendus, les prix qu’il aurait pratiqués et la rentabilité qu’il aurait atteinte dans un scénario alternatif. Ces projections nécessiteraient, d’après le groupe, un examen approfondi au regard des preuves économiques disponibles et de l’évolution du marché durant la période visée.

Heineken a affirmé que les dommages accordés ne reflétaient pas ces considérations.

En 2015, l’autorité grecque de la concurrence a infligé à Athenian Brewery une amende de 31,5 millions d’euros pour abus de position dominante dans la production et la distribution de bière.