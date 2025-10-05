Un revenu universel en cryptomonnaie ? Coinbase lance une expérience qui pourrait tout changer

Dans un monde où les inégalités économiques persistent, le programme « Future First » apparaît comme une initiative ingénieuse qui teste l’usage des dons en cryptomonnaies pour réduire la pauvreté. Lancé par Coinbase, une plateforme d’échange bien connue dans le milieu, en partenariat avec GiveDirectly (une association reconnue), ce projet offre un revenu universel en cryptomonnaie à de jeunes New-Yorkais venant de milieux défavorisés. Cette approche soulève pas mal de questions sur l’usage de la cryptomonnaie pour lutter contre la pauvreté et sur ce que cela peut changer pour l’avenir économique des bénéficiaires.

Ce que vise le programme et qui en profite

L’idée principale du programme « Future First » est de fournir un revenu universel de 12 000 $ en cryptomonnaie USDC à 160 jeunes New-Yorkais âgés de 18 à 30 ans, tous issus de foyers à faibles ressources. Parmi eux, on compte des profils comme celui de Luis Acero, 25 ans, qui compte utiliser cet argent pour rembourser ses dettes, épargner et mieux gérer ses cryptomonnaies. Coinbase et GiveDirectly testent ainsi si distribuer directement de l’argent aux personnes dans le besoin ne serait pas une méthode efficace pour améliorer leur quotidien.

Le choix du stablecoin USDC n’est pas anodin. Il s’agit du deuxième plus gros stablecoin sur le marché, adossé à une monnaie fiduciaire comme l’euro, ce qui permet d’éviter trop de volatilité propre aux cryptomonnaies. Les jeunes bénéficiaires peuvent utiliser leurs fonds de plusieurs façons :

transférer l’argent sur un compte bancaire traditionnel (avec des frais de 1,75 % pour Coinbase),

pour Coinbase), utiliser une carte de débit Coinbase pour faire leurs achats en magasin,

retirer de l’argent aux distributeurs

ou encore laisser leur capital sur Coinbase pour toucher environ 4,1 % d’intérêts par an.

Comment ça se passe et ce que l’on espère

Le revenu universel est distribué selon un calendrier bien fixé : un premier versement de 8 000 $ dès le premier mois, ensuite cinq paiements mensuels de 800 $ chacun pendant les mois suivants. L’idée, c’est d’offrir une stabilité financière immédiate tout en permettant aux bénéficiaires de réfléchir à plus long terme.

Ce projet marque également une première pour GiveDirectly, qui accepte pour la première fois des dons sous forme de cryptomonnaies. L’ambition est de permettre aux jeunes non seulement de boucler leurs fins de mois, mais aussi d’investir dans leur avenir. Ils pourraient, par exemple, financer des études, lancer une entreprise ou accéder à un logement décent.

Cela dit, certains spécialistes restent prudents face aux risques éventuels de cette initiative. Emma Kelsey, en charge des initiatives américaines chez GiveDirectly, explique : « Nous n’encourageons pas les particuliers à investir dans des actifs risqués. » Hilary Allen, professeure de droit, met également en garde contre le risque que cela incite les bénéficiaires à se lancer dans des spéculations hasardeuses.

Les défis à venir et les perspectives

Le lancement du programme « Future First » arrive à un moment important pour le débat sur le revenu garanti. Il pose la question de la manière dont des technologies comme la blockchain peuvent modifier notre manière d’aborder les défis socio-économiques actuels. Plusieurs études ont déjà montré que ce genre d’initiative pouvait améliorer le bien-être mental, physique et financier des bénéficiaires, même si certains résultats restent plus nuancés.

Comme le souligne Bloomberg : « Donner directement de l’argent aux personnes qui en ont besoin, sans imposer comment le dépenser, se révèle une méthode plus efficace pour lutter contre la pauvreté. » De son côté, Darin Carter explique en ajoutant qu’il s’agit de fournir un soutien financier et une connaissance des cryptomonnaies aux jeunes New-Yorkais, tout en montrant les effets positifs des paiements basés sur la blockchain.