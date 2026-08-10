Un vol entier annulé à cause d’un seul enfant qui refusait sa ceinture : les 150 passagers ont dû descendre de l’avion

La compagnie aérienne Porter Airlines a annulé son vol PD444 à destination de Toronto le jeudi 6 août 2026, après un retour à la porte d’embarquement de l’aéroport international de Victoria, au Canada. En cause : un jeune enfant à bord refusait de rester attaché et se tenait debout sur son siège, malgré les tentatives du parent qui l’accompagnait et des membres d’équipage.

L’avion avait déjà quitté le terminal et roulait vers la piste de décollage lorsque le personnel de bord a constaté la situation. Un porte-parole de la compagnie a expliqué au magazine américain People : « Il refusait d’attacher sa ceinture de sécurité ».

Une situation inédite pour l’équipage

Face à l’impossibilité de faire céder l’enfant, l’équipage a jugé le décollage trop risqué. Il a préféré rebrousser chemin. « L’avion ne pouvait pas décoller dans ces conditions dangereuses, l’équipage a donc décidé de retourner au terminal et de faire débarquer les passagers », a précisé le porte-parole de Porter Airlines dans le même entretien.

Le retour à la porte d’embarquement n’a rien d’instantané. Il a fallu redéployer la passerelle, sortir de la soute les bagages des passagers concernés, puis redéfinir un plan de vol. Ces opérations ont pris du temps, trop de temps : la piste de l’aéroport de Victoria fermait, et l’avion n’était toujours pas prêt à repartir. Le vol a été annulé pour la nuit.

Porter Airlines a présenté ses excuses aux passagers pour les désagréments occasionnés. Tous ont finalement pu rembarquer le lendemain, le vendredi 7 août 2026 au soir. Selon les données du site spécialisé FlightAware, l’appareil a décollé de Victoria ce même jour et s’est posé à Toronto le samedi 8 août 2026.

Sur son site, Porter Airlines rappelle qu’un enfant de moins de 2 ans disposant de son propre siège doit être installé dans un dispositif de retenue adapté. Transports Canada recommande de son côté l’usage d’un système homologué pendant toutes les phases du vol, notamment pour protéger les jeunes passagers en cas de turbulences.