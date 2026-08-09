Pour le prix de deux cafés, cet avion abandonné à Séville cherche preneur : les curieux affluent mais personne ne comprend le piège derrière l’offre

Un avion abandonné sur le tarmac de l’aéroport de Séville va changer de propriétaire pour la modeste somme de 10 euros. L’appareil concerné, un Piper PA-23 151/160 Apache immatriculé EC-GKA, fait l’objet d’une mise aux enchères publiques lancée le lundi 20 juillet 2026 par l’Aena, l’agence espagnole des aéroports et de la navigation aérienne. Le prix de départ, fixé à 10 euros, reste ouvert à toute personne, entreprise ou institution intéressée.

Pour participer, il faut d’abord verser un dépôt de 50 centimes d’euro. La durée exacte de l’enchère n’est pas encore connue, mais les personnes intéressées peuvent réclamer les documents relatifs à la vente directement auprès de l’Aena par e-mail. Elles seront informées dès le lancement officiel de la procédure. Selon l’Aena, de nombreux courriels témoignant de l’intérêt suscité par cette vente ont déjà été reçus.

Huit ans d’abandon sur le tarmac

L’appareil est stationné à Séville depuis huit ans, au moins depuis 2018 selon les informations disponibles. Le Bulletin officiel de l’État espagnol a fini par le déclarer officiellement abandonné, après que le propriétaire enregistré n’a jamais répondu aux demandes de paiement liées au stationnement et aux redevances aéroportuaires. L’Aena a alors dû lancer une procédure judiciaire pour régler ces dettes.

« Nous avons essayé de contacter le propriétaire à de nombreuses reprises », a expliqué un porte-parole de l’Aena à Euronews. Faute de réponse, l’aéroport a publié la situation de l’avion à trois reprises dans le Journal officiel de l’État, dans l’espoir que le propriétaire se manifeste.

« Comme nous n’avons pas réussi à joindre qui que ce soit, l’aéroport a annoncé la situation de cet appareil à trois reprises au Journal officiel de l’État, au cas où le propriétaire se manifesterait pour le réclamer », a précisé ce même porte-parole. Personne ne s’est présenté.

L’avion n’est pas en état de voler. « Il est en mauvais état », a indiqué l’Aena à Euronews, ajoutant : « L’appareil ne peut pas voler. » Autrement dit, celui ou celle qui remportera l’enchère n’obtiendra pas un aéronef fonctionnel mais plutôt un souvenir insolite, à moins d’envisager des réparations dont le coût, tout comme celui du transport de l’appareil, dépasserait largement les 10 euros de départ.

Lancé dans les années 1950 par le constructeur américain Piper Aircraft, l’Apache a été le premier avion bimoteur de série produit par cette société. Le prototype a effectué son premier vol le 2 mars 1952. Ce petit avion léger d’aviation générale, à structure entièrement métallique, pouvait accueillir jusqu’à quatre passagers et se voulait abordable pour son époque.

Si aucun acheteur ne se manifeste, l’Aena envisage plusieurs pistes. L’appareil pourrait être cédé à une entreprise spécialisée dans le recyclage des métaux et matériaux aéronautiques. Un don à des établissements d’enseignement ou à des musées de l’aviation, pour un usage éducatif ou d’exposition, reste aussi possible. Enfin, l’Aena n’exclut pas de démanteler l’appareil pour en recycler les pièces et matériaux utilisables.