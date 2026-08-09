Cette compagnie aérienne change les règles : il faudra maintenant payer pour ranger votre bagage cabine au dessus de vous

La compagnie aérienne australienne Jetstar, connue pour ses tarifs bas, a annoncé dans un communiqué publié mercredi 5 août 2026 la facturation de l’utilisation des compartiments à bagages en cabine. Cette nouvelle politique tarifaire entrera en vigueur à partir du 2 février 2027. Jusqu’ici, les bagages à main étaient inclus dans le prix du billet : ce principe de gratuité disparaît.

Concrètement, seul un espace de rangement sous le siège restera compris dans le tarif du billet. Sa limite de poids passe de 7 à 10 kg, mais une nouvelle contrainte de taille apparaît : 40 x 30 x 20 cm maximum. Pour la PDG Stephanie Tully, cette réglementation sera « plus simple, basée sur la taille et similaire à celle d’autres compagnies aériennes à bas prix de premier plan dans le monde ».

Une option payante pour le compartiment supérieur

Les passagers qui souhaitent conserver un sac dans le compartiment à bagages devront désormais préacheter l’option Bagage prioritaire. Elle comprend un second sac, plus volumineux (56 x 36 x 23 cm), et l’accès à un embarquement parmi les premiers. Son prix démarre à 25 dollars australiens l’aller simple sur certains vols, et peut varier selon la durée du trajet. Jetstar la présente elle-même comme limitée.

La compagnie justifie ce changement par des recherches et des retours de clients et de personnel, qui ont identifié la pesée des bagages à la porte d’embarquement et la difficulté à trouver de la place dans les compartiments comme les aspects les plus stressants du passage à l’aéroport. Stephanie Tully assure que la mesure doit « fluidifier l’embarquement et contribuer à ce que davantage de vols partent à l’heure ».

Peser un bagage à main devant la porte d’embarquement « peut être frustrant », a-t-elle également reconnu.

Ce type de tarification permet aux compagnies low-cost d’afficher un prix de billet réduit à l’achat, tout en générant des revenus additionnels sur les bagages, les sièges, les options d’annulation ou la restauration à bord. Lors de la publication de ses résultats annuels en 2025, Jetstar avait déjà fait état d’une forte croissance continue de ses revenus annexes.

Le procédé n’est pas une nouveauté sur le marché mondial : les compagnies européennes Ryanair et easyJet appliquent un système comparable depuis plusieurs années. Jetstar serait toutefois la première grande compagnie aérienne australienne à adopter ce modèle payant pour le compartiment supérieur, un changement qui touchera en premier lieu les voyageurs habitués, jusque-là, à embarquer une valise cabine sans frais additionnels.