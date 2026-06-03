Une récession en 2027 à cause de la guerre en Iran ?

L’OCDE avertit qu’une récession mondiale pourrait survenir en 2027 si le conflit entre les États-Unis et l’Iran se prolonge. Dans son pire scénario, la croissance mondiale chuterait à 1,8% en 2027, poussant plusieurs économies vers la récession. Les perturbations énergétiques et l’inflation constituent les principaux facteurs de risque identifiés par l’organisation.

Une récession mondiale menace l’économie en 2027 selon l’OCDE

L’Organisation de coopération et de développement économiques tire la sonnette d’alarme. Dans son dernier rapport économique publié mercredi, l’OCDE avertit qu’une récession généralisée pourrait frapper l’économie mondiale si le conflit entre les États-Unis et l’Iran se prolonge jusqu’en 2027. Cette perspective, aussi redoutée qu’inédite, découle directement des perturbations massives que la guerre inflige aux marchés énergétiques mondiaux.

Depuis le déclenchement des hostilités, le 28 février, par une attaque conjointe israélo-américaine contre l’Iran, Téhéran a verrouillé le détroit d’Ormuz — cette artère vitale par laquelle transitent environ 20 % des approvisionnements pétroliers et gaziers de la planète. Les répercussions de ce blocus se propagent déjà à l’ensemble de l’architecture économique internationale, comme une lézarde courant sur la façade d’un édifice que l’on croyait solide.

Deux scénarios économiques aux conséquences radicalement différentes

L’institution parisienne dessine deux trajectoires distinctes pour l’avenir de l’économie mondiale. La première, qualifiée de « perturbations limitées dans le temps », repose sur l’hypothèse d’un accord de paix intervenant rapidement, permettant une normalisation progressive des approvisionnements énergétiques. Dans ce cas, la croissance mondiale ralentirait à 2,8 % en 2026, contre 3,4 % enregistrés en 2025, avant de se redresser à 3,1 % l’année suivante — un atterrissage certes inconfortable, mais gérable.

C’est le second scénario qui cristallise toutes les inquiétudes. Si les « perturbations prolongées » persistent jusqu’en 2027, la croissance mondiale s’effondrerait à 2,1 % en 2026, puis à seulement 1,8 % en 2027. Pour comprendre ce que cela signifie concrètement : en dessous de 2 %, la croissance mondiale ne suffit plus à absorber les créations d’emplois nécessaires ni à financer les dettes publiques accumulées depuis la pandémie. Des pays entiers basculent alors dans la contraction économique — c’est-à-dire la récession. « Cela pousserait plusieurs économies vers la récession ou à s’en approcher dangereusement », prévient Stefano Scarpetta, économiste en chef de l’OCDE, cité par CNBC.

L’inflation comme catalyseur de la crise économique

Les répercussions inflationnistes constituent l’un des mécanismes les plus pernicieux de cette crise potentielle. Dans le scénario pessimiste, l’inflation mondiale bondirait de 0,4 point de pourcentage en 2026, puis de 1,3 point supplémentaire en 2027. Cette spirale résulte non seulement de la flambée des prix énergétiques, mais aussi de l’explosion du coût des engrais et d’autres intrants industriels cruciaux — le soufre, l’hélium — dont l’Iran est un fournisseur non négligeable.

Pour l’expliquer simplement : quand l’énergie coûte plus cher, tout ce qui est produit, transporté ou chauffé coûte plus cher également. Les ménages voient leur pouvoir d’achat s’éroder, les entreprises compriment leurs marges ou répercutent la hausse sur leurs prix, et les banques centrales se trouvent prises en étau. « Les prix de l’énergie continueraient d’augmenter, comme l’inflation, avec davantage de pénuries d’approvisionnement », détaille le rapport. Cette dynamique contraindrait les instituts monétaires à relever leurs taux directeurs de 0,5 à 0,75 point de pourcentage — un resserrement brutal qui, en renchérissant le crédit, aggraverait encore les risques de récession. Avant de quitter son poste, le gouverneur de la Banque de France avait d’ailleurs lâché un constat que Bercy préférerait ne pas entendre — celui d’une économie française structurellement fragile face aux chocs externes.

Des secteurs stratégiques particulièrement vulnérables

L’analyse de l’OCDE révèle que certains secteurs d’avenir pourraient subir des dommages disproportionnés. L’industrie de l’intelligence artificielle, devenue l’un des principaux moteurs de croissance de la dernière décennie, se trouve en première ligne. « Les pénuries énergétiques alourdiraient les coûts d’exploitation des centres de données et limiteraient l’offre de matériel critique utilisé dans les systèmes d’IA », souligne le rapport. Une ironie cruelle : les technologies censées nous affranchir des contraintes physiques restent, dans leur fonctionnement quotidien, tributaires des mêmes infrastructures énergétiques que les industries du siècle passé.

Cette vulnérabilité de l’économie numérique illustre avec acuité l’interconnexion croissante des systèmes économiques modernes. Une perturbation dans le Golfe Persique peut ainsi paralyser les innovations technologiques les plus sophistiquées, révélant la fragilité de nos chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les économies émergentes en première ligne

Si aucune région ne serait épargnée, les pays en développement supporteraient le fardeau le plus lourd de cette crise potentielle. « Les conséquences seraient mondiales mais pourraient s’avérer particulièrement sévères pour les économies en développement », souligne Stefano Scarpetta. Ces nations cumulent en effet une série de fragilités structurelles : des réserves énergétiques limitées, une part plus élevée de l’énergie et de l’alimentation dans la consommation des ménages, des marges budgétaires contraintes, des filets de sécurité sociale insuffisants, une épargne privée réduite et des devises exposées aux mouvements de capitaux. Autant de facteurs qui, combinés, transforment un choc externe en véritable catastrophe sociale. Selon The Guardian, les économies asiatiques, fortement dépendantes des importations énergétiques du Moyen-Orient, figurent parmi les plus exposées à cette crise systémique.

La France face au ralentissement économique

L’Hexagone n’échapperait pas à cette dégradation généralisée. L’OCDE a révisé à la baisse ses prévisions pour la France, anticipant une croissance réduite à 0,7 % en 2026, soit un recul de 0,1 point par rapport aux estimations précédentes. Un chiffre modeste, qui s’inscrit dans un contexte européen de ralentissement plus large, l’Allemagne subissant une correction identique de ses perspectives. « L’économie était sous pression », résume l’organisation, pointant l’érosion de la confiance des entreprises et les difficultés d’approvisionnement croissantes. Le PIB français avait déjà stagné au premier trimestre, suscitant l’inquiétude des experts — un signal préoccupant qui prend aujourd’hui une résonance particulière.