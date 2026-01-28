Véhicules de collection : pourquoi le marché rebondit nettement en 2025

En 2025, le marché des véhicules de collection a enregistré un regain d’activité notable. Après une période de correction des prix, ce segment automobile retrouve une attractivité mesurable, portée par l’évolution des profils d’acheteurs, la transformation des ventes aux enchères et un volume de transactions toujours élevé.

Le marché des véhicules de collection retrouve une dynamique mesurable en 2025

En premier lieu, le marché des véhicules de collection s’est distingué par sa résilience. Malgré un environnement économique tendu, les voitures anciennes ont continué d’attirer les acheteurs. Ainsi, selon Interencheres, l’intérêt pour les véhicules de collection est resté soutenu tout au long de l’année, en dépit des incertitudes macroéconomiques.

Par ailleurs, cette solidité s’est traduite par une augmentation tangible de l’offre. À l’échelle mondiale, le nombre de véhicules de collection présentés aux enchères a progressé de 9,7 % en 2025. Toutefois, dans le même temps, les prix moyens ont reculé de 10 %, traduisant un ajustement du marché après plusieurs années de hausse continue.

Les ventes et enchères de véhicules de collection évoluent structurellement

D’une part, les ventes de véhicules de collection ont connu une mutation profonde dans leurs modalités. En effet, l’essor des enchères numériques s’est confirmé en 2025. Selon Carrozzieri-Italiani, les ventes en ligne ont poursuivi leur progression, dépassant désormais certaines ventes physiques, une tendance observée sur plusieurs marchés automobiles majeurs.

D’autre part, cette évolution structurelle s’accompagne d’un changement du profil des voitures recherchées. Les modèles produits entre les années 1980 et 2000 suscitent un intérêt croissant. Selon Accio, les acheteurs plus jeunes privilégient désormais ces véhicules de collection, contribuant à redéfinir la hiérarchie des valeurs sur le marché en 2025.

Véhicules de collection : un regain porté par des volumes et des capitaux importants

Enfin, le regain de dynamisme du marché des véhicules de collection s’explique aussi par l’ampleur des flux financiers engagés. Selon une analyse de Lombard Odier, le marché mondial des voitures de collection représente environ 45 milliards d’euros de transactions annuelles. Ce volume s’inscrit dans une croissance moyenne estimée à 10 % par an depuis le début des années 2000, illustrant la solidité de ce segment patrimonial.

Dans ce contexte, les experts soulignent que, malgré une légère détente des prix sur certains modèles, la structure globale du marché demeure saine. « Bien que la valeur de certains véhicules de collection ait légèrement reculé au cours de l’année écoulée, le marché reste globalement solide et en bonne santé », a déclaré le Black Book Market Report dans son rapport du deuxième trimestre 2025, confirmant une tendance de fond plutôt qu’un retournement durable.