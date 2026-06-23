Zelensky rend sa médaille de l’Aigle Blanc à la Pologne : ce geste diplomatique est sans précédent entre les deux alliés

En renvoyant l’Ordre de l’Aigle Blanc, Volodymyr Zelensky a déclenché une crise diplomatique entre l’Ukraine et la Pologne. Le geste répond à l’annonce de Karol Nawrocki, le président polonais, qui avait retiré cette distinction au dirigeant ukrainien après une dispute à la fois historique et symbolique. L’épisode tend les relations entre deux pays qui restent alliés pendant que la guerre se poursuit en Ukraine. Surtout symbolique, il relance les interrogations sur les liens entre Kyiv et l’un de ses principaux soutiens.

Ce que signifie ce geste

Andrzej Duda, alors président polonais, avait remis l’Ordre de l’Aigle Blanc, la plus haute distinction du pays, à Zelensky en 2023. Son successeur Karol Nawrocki a annoncé le retrait de la décoration après la décision de Kyiv de rebaptiser une unité militaire en l’honneur de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA).

Active dans les années 1940 et 1950, l’UPA a combattu l’Armée rouge soviétique, les nazis allemands et, d’après une partie des Ukrainiens, les autorités polonaises. Pour beaucoup de Polonais, elle reste liée aux massacres de Volhynie (Volhynia), qui auraient coûté la vie à environ 100 000 Polonais entre 1943 et 1945. Le changement de nom a donc ranimé ces tensions anciennes.

Nawrocki a qualifié la décision ukrainienne d’« outrageuse et profondément décevante ». Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a pour sa part averti : un conflit entre la Pologne et l’Ukraine sert les intérêts de Vladimir Putin.

Solidarité et divisions côté ukrainien

Après le retrait de l’Ordre, Zelensky a renvoyé sa décoration. Trois hauts responsables ukrainiens ont fait de même et rendu leurs distinctions polonaises par solidarité, rapporte la BBC.

En Ukraine, une partie de la population voit dans l’UPA des héros nationaux, et son drapeau rouge et noir flotte aujourd’hui sur la ligne de front. Zelensky a remercié le peuple polonais pour son soutien dans la guerre contre la Russie. Il a assuré que l’Ukraine reste ouverte « à tous les formats d’engagement significatifs avec la Pologne », une façon de désamorcer de nouvelles querelles sur le passé.

La Pologne, de son côté, a indiqué qu’elle maintiendrait son soutien et rappelé avoir déjà accueilli « des centaines de milliers » de réfugiés ukrainiens.

Quelles répercussions diplomatiques et perspectives

La dispute éclate alors que l’Ukraine vient d’ouvrir, à Luxembourg, la première phase de ses négociations d’adhésion à l’Union européenne, un cap important pour un pays en guerre. Ces tensions pèsent sur la coopération entre Varsovie et Kyiv, mais les deux capitales jugent leurs relations concrètes indispensables face à un ennemi commun.