Guerre au Moyen-Orient : Trump demande à tous ses ressortissants de rentrer en Amérique

Des alertes de sécurité ont été diffusées samedi 1er août 2026 par plusieurs représentations diplomatiques américaines. Elles recommandent aux citoyens américains de vérifier leurs vols, de suivre les instructions des autorités locales et d’anticiper de possibles perturbations aériennes.

Un message coordonné dans plusieurs capitales

Selon RTL, l’avertissement a été relayé par les missions américaines à Amman, Abou Dhabi, Jérusalem, Mascate, Koweït, Bagdad, Riyad, Doha et Beyrouth.

Franceinfo confirme la publication de versions de cette alerte par les représentations situées à Amman, Jérusalem et Bagdad.

« Les Américains présents dans la région devraient envisager de partir, ou être prêts à partir en cas d’escalade. »

La formulation ne constitue pas un ordre général d’évacuation. Elle traduit une volonté de préparer les ressortissants à une dégradation rapide de la situation, alors que les liaisons aériennes et les accès aux aéroports pourraient être affectés avec peu de préavis.

Les messages évoquent notamment de possibles annulations de vols, des fermetures temporaires de l’espace aérien et des perturbations des déplacements terrestres.

Des consignes différentes selon le niveau de menace

Les recommandations ont été adaptées aux risques identifiés dans chaque pays.

En Jordanie, les citoyens américains ont été invités à éviter les bases militaires des États-Unis, récemment visées par des missiles iraniens selon les informations rapportées par l’AFP.

En Israël, les ressortissants ont reçu pour consigne de localiser l’abri antiaérien le plus proche. Cette mesure reflète le risque de nouvelles attaques de missiles ou de drones contre le territoire israélien.

Au Liban, le personnel non indispensable de l’ambassade américaine a été relocalisé, d’après RTL. Une telle décision vise généralement à réduire l’exposition des agents diplomatiques lorsque les autorités estiment qu’une détérioration sécuritaire reste possible.

Ces mesures montrent que Washington ne traite pas la menace comme un risque uniforme. Les consignes varient selon la proximité des installations militaires, la couverture antiaérienne disponible et la possibilité d’organiser un départ par voie aérienne ou terrestre.

Washington pointe le comportement militaire de l’Iran

Les représentations américaines ont justifié leur avertissement par le caractère jugé imprévisible des opérations iraniennes dans la région.

Un message publié par l’ambassade américaine à Jérusalem affirme que le régime iranien aurait récemment attaqué des zones qui n’avaient pas été ciblées auparavant, en citant notamment l’Égypte.

Quelques jours avant l’alerte, un drone avait frappé un navire gazier appartenant à une société américaine et amarré dans un port égyptien. L’attaque a provoqué un incendie.

Les autorités égyptiennes ont ouvert une enquête, mais elles n’avaient publiquement désigné aucun responsable au moment de la publication des articles. L’attribution de cette frappe à l’Iran ou à un groupe allié ne peut donc pas être considérée comme établie.