L’Europe dépend à 80% de la Chine pour ses matières premières critiques, a perdu 90 milliards d’euros en sept mois en raison du blocage du détroit d’Ormuz, et paie encore trop cher pour son énergie. C’est le constat dressé par Ursula von der Leyen devant le Parlement européen à Strasbourg, ce mercredi 16 septembre 2026. La présidente de la Commission européenne a affirmé : « L’UE n’a jamais été aussi forte mais n’a jamais semblé aussi précaire. » Elle a présenté un plan ambitieux pour réduire trois dépendances majeures qui impactent l’économie et la sécurité du continent.

L’Europe confrontée à trois crises de dépendance coûteuses

Les choix stratégiques passés pèsent aujourd’hui sur l’Europe. Après s’être libérée de l’énergie russe, l’Union européenne se trouve face à une triple vulnérabilité économique. Dans son discours, Ursula von der Leyen a révélé des chiffres parlants : 90 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en sept mois, une dépendance à 80% vis-à-vis de la Chine pour les matières premières critiques, et des coûts d’importation de combustibles fossiles qui pèsent sur les budgets des États membres. Pour les citoyens européens, cela se traduit par des prix de l’énergie élevés, une inflation persistante et une exposition accrue aux crises géopolitiques.

Réduction de la dépendance énergétique grâce à l’électrification

La Commission européenne propose de doubler la part de l’électricité dans le mix énergétique européen d’ici 2040. Ce plan vise à remplacer le gaz, le pétrole et le charbon importés par une production électrique locale, reposant sur les énergies renouvelables et le nucléaire. Cette transition pourrait réduire la facture annuelle d’importations de combustibles fossiles de 60 milliards d’euros. Ursula von der Leyen a encouragé cette démarche en déclarant : « Faisons de l’électrique l’avenir de l’Europe. » Pour les consommateurs, cela pourrait signifier des factures d’énergie plus stables et moins sensibles aux chocs géopolitiques.

Impact du blocage du détroit d’Ormuz

Depuis février 2026, le détroit d’Ormuz, passage clé entre le golfe Persique et l’océan Indien, est fermé. Normalement, 20% du pétrole mondial y transite. Sa fermeture oblige les navires à emprunter des routes plus longues et coûteuses, entraînant un surcoût de 90 milliards d’euros pour l’Union européenne en sept mois. Ce surcoût équivaut à environ 200 euros par citoyen européen, affectant les prix du carburant, les factures de chauffage et le coût des produits transportés. L’annonce met en avant la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement et de réduire la dépendance aux routes maritimes uniques.

Réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les matières premières

Les matières premières critiques, essentielles pour les batteries, panneaux solaires et équipements médicaux, sont actuellement importées à 80% de Chine. Pour diminuer cette dépendance, Ursula von der Leyen propose de renforcer la coopération européenne sur ces matières. Cela inclut le développement de mines en Europe, l’augmentation du recyclage et la diversification des partenaires commerciaux vers le Canada et l’Australie.

Plan de von der Leyen : trois solutions pour la souveraineté

Pour répondre à ces défis, la présidente a détaillé un plan d’action structuré autour de trois axes, visant à restaurer la souveraineté économique et stratégique de l’Union. Chaque mesure s’attaque directement à l’une des dépendances identifiées, avec des échéances précises et des objectifs chiffrés.

Calendrier de l’électrification 2026-2040

Le plan d’électrification prévoit un déploiement accéléré des énergies renouvelables, notamment l’éolien offshore et le solaire, d’ici 2030. Des pays comme la France, la Pologne et la Finlande relancent également leurs programmes nucléaires. L’objectif intermédiaire est d’atteindre 60% d’électricité renouvelable dans le mix énergétique d’ici 2035. Des aides seront disponibles pour les particuliers souhaitant acheter des véhicules électriques, installer des pompes à chaleur et améliorer l’isolation thermique des logements, tandis que les industries bénéficieront de financements européens.

Nouvelle stratégie sur les matières premières

La stratégie européenne repose sur trois piliers. D’abord, rouvrir des mines en Europe, notamment en Suède, Finlande et Portugal. Ensuite, développer une filière de recyclage des batteries et équipements électroniques. Enfin, établir des partenariats avec des pays producteurs comme le Canada et l’Australie. Selon le plan, ces mesures pourraient réduire la dépendance à la Chine à moins de 50% d’ici 2035.

Pourquoi cette souveraineté stratégique est cruciale pour les citoyens européens

Cette quête de souveraineté a des répercussions directes sur la vie quotidienne. Une Europe moins dépendante signifie des prix de l’énergie plus stables et une économie plus résiliente, capable de maintenir l’activité industrielle et l’emploi même en cas de tensions commerciales. Les économies réalisées sur les importations d’énergies fossiles pourraient être réinvesties dans la santé, l’éducation ou la transition écologique. De plus, réduire la dépendance aux routes maritimes fragiles comme le détroit d’Ormuz assure une stabilité des approvisionnements en produits essentiels, des médicaments aux composants électroniques.

Le discours d’Ursula von der Leyen marque un tournant stratégique pour l’Europe. Le Parlement européen, fragmenté depuis les élections de mai 2024, devra toutefois voter les réformes nécessaires. La souveraineté énergétique et économique du continent dépend désormais de décisions qui façonneront l’Europe de 2040. Pour explorer les enjeux de souveraineté numérique, découvrez comment Macron contourne la censure pour interdire les plateformes aux jeunes, une mesure également évoquée par von der Leyen. Enfin, alors que le Canada est proposé comme partenaire privilégié, il est à noter que l’Islande a récemment refusé l’intégration dans l’Union européenne, reflétant les défis de l’élargissement.